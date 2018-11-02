Песков прокомментировал сообщения о сомнениях по строительству ВСМ до Нижнего Новгорода

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что глава государства поставил под сомнение целесообразность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода.

«Вам нужно спрашивать это у газеты, которая опубликовала эти данные», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что якобы Путин 11 октября высказал такие сомнения на одном из совещаний.

Проект строительства ВСМ «Москва – Казань» включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры, но только в виде первого этапа – строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода.

20 июля были объявлены сроки строительства ВСМ Москва – Казань, сообщала корпоративная газету РДЖ «Гудок». Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань стоимостью 1,7 трлн рублей планируется начать в четвертом квартале 2018 года и закончить в 2024-м.

Тем временем первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин сообщил, что билет на ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом будет стоить дешевле самолета.

«Высокоскоростные поезда будут иметь несколько классов обслуживания, в том числе бюджетный – туристический класс, с различным уровнем комфорта и сервиса. В частности, средняя стоимость билета в туристическом классе составляет 1886 рублей от Москвы до Нижнего Новгорода (в ценах 2017 года)», – сообщил Мишарин РИА «Новости».

Для сравнения, средняя цена авиабилета сейчас – около 3 тыс. рублей, а проезд на личном автомобиле – порядка 1 тысячи.

Мишарин отметил, что от центра Москвы до центра Нижнего Новгорода можно будет добраться по ВСМ меньше чем за 2 часа, а для того, чтобы добраться от Москвы до Нижнего Новгорода на самолете пассажиру придется потратить более 4 часов, учитывая дорогу в аэропорт, время на прохождение предполетных формальностей и получение багажа.