Глава Забайкалья расплакался на встрече с многодетной матерью из Читы

Глава Забайкальского края Александр Осипов расплакался на встрече с матерью семерых детей из Читы Ольгой Сережиной, которая пожаловалась на исключение из очереди на получение жилья.

«Он и сегодня плакал у меня в квартире вместе со мной. Он приехал, спросил: «Можно я посмотрю ребенка вашего?». Я взяла ребенка-инвалида Ксюшу на руки. Он спросил, почему заболел ребенок менингитом. Я начала ему объяснять, объяснять последствия, заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчиненная женщина. Так что не только он один плакал сегодня. Рыдали все», – рассказала женщина радиостанции «Говорит Москва».

Сережина добавила, что врио губернатора обещал помочь с реабилитацией ребенка-инвалида и разобраться, почему семью сняли с очереди на получение жилья после того, как она девять лет в ней находилась.

«Сегодня Александр Михайлович задал вопрос при мне, почему меня сняли с очереди, почему они ко мне так отнеслись, что они меня заселили уже в аварийный барак. На прощание он мне сказал: «Не переживайте, Ольга Петровна, это только начало, мы все решим».

20 марта Осипов также не смог сдержать слез в прямом эфире в режиме открытого диалога с жителями региона, когда ему задала вопрос многодетная мать о помощи ребенку-инвалиду, передает РИА «Новости».

«Женщина, у которой семеро детей, сообщила Осипову, что ухаживает за ребенком-инвалидом, который в 2015 году перенес менингит и с тех пор не может восстановиться. Семья живет в аварийном доме без центрального водоснабжения», – говорилось в видеотрансляции в режиме реального времени на сайте правительства региона.

По словам Осипова, таких сигналов к нему поступает много. В это время его голос задрожал, а на глазах появились слезы. «Самое печальное, что мы не можем всем помочь. Конкретно этим случаем руководство региона займется отдельно», – заявил Осипов.