«Тетушка Максин» потребовала объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс считает, что американскому лидеру Дональду Трампу рано или поздно придется объявить импичмент.

Уотерс считает, что все больше американцев недовольны Трампом и выступают за его уход с поста президента страны, написала она в Twitter.

«90% обращений в мой кабинет по телефону и электронной почте – в поддержку импичмента Трампа, и я такого же мнения. У демократов – разногласия. Резолюция об импичменте должна инициироваться и изучаться Юридическим комитетом. Республиканец Надлер возглавляет Юридический комитет», – цитирует Уотерс РИА Новости.

Ninety percent of the calls and mail I'm receiving in my office support impeachment of Trump and so do I. Dems divided. The impeachment resolution must start with & be taken up by the Judiciary Committee. Rep. Nadler is the Chairman of the Judiciary Committee. — Maxine Waters (@RepMaxineWaters) 23 апреля 2019 г.

По ее словам, спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал дело о «российском вмешательстве» в выборы президента США, «отпасовал мяч импичмента конгрессу».

«Конституция наделяет конгресс прерогативой объявить импичмент неподходящему президенту – статья «тяжкие преступления и проступки». Что нам еще нужно?» – заключила она.

Конгрессвумен считает, что на сегодняшний день Россия готовится вмешаться в грядущие выборы главы государства в 2020 году и поддержать на них Трампа.

После того, как был опубликован отредактированный доклад Мюллера, поддержка Трампа среди американцев опустилась до минимума 2019 года.

Ранее Трамп заявил, что у Максин Уотерс «низкий IQ» и ей «никак нельзя позволить завладеть одним из наиболее важных комитетов» в Конгрессе.

В феврале российские пранкеры Лексус и Вован от лица премьера Украины Владимира Гройсмана провели разговор с Максин Уотерс, рассказав ей, что российские хакеры вмешались в избирательную систему Лимпопо.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что «тетушка Максин» возглавила движение за импичмент Трампа.

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