Поддержка Трампа в США упала до минимума 2019 года

После того, как был опубликован отредактированный доклад спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, поддержка президента страны Дональда Трампа среди американцев опустилась до минимума 2019 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

С 15 апреля поддержка Трампа упала с 40% до 37%. Снижение началось после публикации 24 марта министром юстиции США Уильямом Барром краткого отчета по итогам расследования. Тогда поддержка Трампа составляла 43%, передает ТАСС.

В опросе участвовали 1 тыс. 5 граждан США. 924 из них уже ознакомились с докладом, хотя документ и был опубликован в тот же день.

Reuters сообщает, что половина респондентов обвиняет Трампа или его окружение в «сотрудничестве» с Москвой ради победы на выборах, 58% – в попытках помешать расследованию Мюллера. 40% призывают к импичменту, 42% высказываются против такого шага.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали отредактированную версию доклада по «российскому вмешательству».