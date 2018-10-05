Трамп призвал избирателей не отдавать Конгресс «демократам с низким IQ»

Выступая на митинге своих сторонников в Миннесоте, глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что у представителя Демократической партии США Максин Уотерс «низкий IQ» и ей «никак нельзя позволить завладеть одним из наиболее важных комитетов» в Конгрессе.

На митинге Трамп заявил избирателям, что лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси сможет вновь избраться спикером, а Максин Уотерс, у которой, по словам Трампа, «низкий IQ», достанется председательство в комитете по финансовым услугам, передает РИА «Новости».

«Не делайте такого со мной. Я на такое не подписывался, и вы тоже», – заявил Трамп, призвав избирателей перестать голосовать за радикальных демократов.

Напомним, в начале прошлого года пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьера Украины Владимира Гройсмана провели разговор с членом палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс, рассказав ей, что российские хакеры вмешались в избирательную систему Лимпопо.