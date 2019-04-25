В Польше оценили последствия прекращения транзита нефти через Белоруссию

В крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen («Орлен») оценили последствия временного прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии.

В Orlen считают, что «сложившаяся ситуация [c прекращением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии] не влияет на уровень переработки нефти на НПЗ в Плоцке и экономику производства» топлива, передает ТАСС.

В компании заверили, что имеют «достаточно запасов сырья, чтобы продолжить производство».

Кроме того, компания готова «осуществлять альтернативные поставки нефти». В Orlen утверждают, что в последнее время 50% нефти на ее заводы поступает не из России, а из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии.

«В связи с этим в настоящее время риск ограничения производства из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба» отсутствует», – заключили в Orlen.

Тем временем в министерстве энергетики Польши сообщили, что «в случае длительного отсутствия поставок сырья на польские нефтеперерабатывающие заводы [по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии] нефть будет импортироваться по альтернативному маршруту, то есть через нефтепорт в Гданьске».

В Варшаве также заверили, у Польши есть запасы нефти, благодаря которым «будет обеспечена непрерывность переработки и снабжения польского рынка топливом».

В среду вечером Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть из нефтепровода «Дружба». После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен, при этом прокачка сырья на Украину продолжилась.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что в случае перекрытия нефтепровода «Дружба» Россия может переориентировать поставки нефтепродуктов на морские порты.

Напомним, в прошлую пятницу глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания призвал покупать нефть на мировом рынке и «никому не кланяться». В тот же день Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

По сообщениям белорусских СМИ, в Минске пока не получили ответа от «Транснефти» на предложение по вытеснению загрязненного сырья из магистрального нефтепровода «Дружба», возобновлении качественных поставок и компенсации ущерба.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как запрет нефтепродуктов на Украину касается Белоруссии, а также разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.

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