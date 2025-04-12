Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
На Украине погиб пилот истребителя F-16 ВСУ
ВСУ сообщили о гибели пилота F-16 в результате катастрофы 12 апреля
Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.
Воздушные силы Украины подтвердили гибель пилота истребителя F-16, сообщает ТАСС.
Обстоятельства происшествия, а также информация о возможной утере самого самолета остаются неизвестными. По данным, предоставленным украинской стороной, точное количество переданных западными странами F-16 неизвестно.
Единственный на данный момент подтвержденный случай утери самолета этого типа произошел в августе прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, в то время как ВСУ избегали попадания F-16 в зону действия российских РЛС «Небо», а украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35.