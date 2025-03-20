ВСУ избегали попадания F-16 в зону действия российских РЛС «Небо»

ВСУ боялись приближаться к российским РЛС из-за угрозы обнаружения и ПВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вооруженные силы Украины стремятся избегать попадания истребителей F-16 и Mirage в радиус действия российской радиолокационной системы (РЛС) «Небо», сообщает ТАСС. Нугманов отметил, что украинские самолеты и другие летательные аппараты быстро обнаруживаются и могут попасть под удар российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Нугманов пояснил, что РЛС «Небо-СВУ» обладает дальностью работы до 400 километров и может обнаруживать широкий спектр целей: от реактивных снарядов РСЗО HIMARS и баллистических ракет ATACMS до беспилотников, вертолетов и самолетов противника. По его словам, после обнаружения цели информация передается на командный пункт, и она уничтожается, например, с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук».

Российские РЛС и ЗРК являются приоритетными целями для ВСУ, так как они ограничивают свободу действий украинских военных на территории, контролируемой российскими силами. Нугманов добавил, что для противодействия беспилотникам возле РЛС организуются посты воздушного наблюдения, которые недавно успешно сбили ударный беспилотник ВСУ. Мобильность российской РЛС позволяет расчетам периодически менять свои позиции, что затрудняет их обнаружение противником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России впервые опубликовало кадры работы РЛС «Небо-Т» в ходе специальной военной операции на Украине, а также разрабатывает зенитные комплексы будущего для борьбы с беспилотниками.