Премия #МыВместе стартовала в Национальном центре «Россия»

Пятая юбилейная Международная премия была запущена 12 апреля на форуме «Ключ на старт».

Форум организован Российским обществом «Знание» и госкорпорацией «Роскосмос» в рамках презентации национального проекта «Молодежь и дети» в Национальном центре «Россия». Цель премии – поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни как в России, так и за ее пределами.

В этом году премия акцентирует внимание на поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также расширяет номинацию «Герои нашего времени». Премия предусматривает четыре категории в национальном треке и 12 номинаций, включая новые в 2025 году: «Устойчивое будущее» и «Поколение добра». Кроме того введена спецноминация «Вместе сильнее» для совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.

Международный трек премии сосредоточен на социальном партнерстве в целях глобального развития с иностранными юридическими и физическими лицами среди участников.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что премия открывает новые возможности для волонтеров и социальных проектов, способствуя их развитию и расширению. Премия также усилила инструменты продвижения проектов и образовательные возможности для участников, включая использование искусственного интеллекта для оценки заявок.

Заявки на участие принимаются до 23 июня на сайте премии мывместе.рф. Церемония награждения состоится с 2 по 5 декабря 2025 года в Москве.