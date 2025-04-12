Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Премия #МыВместе стартовала в Национальном центре «Россия»
Пятая международная премия #МыВместе стартовала на форуме в Москве в Национальном центре «Россия».
Пятая юбилейная Международная премия была запущена 12 апреля на форуме «Ключ на старт».
Форум организован Российским обществом «Знание» и госкорпорацией «Роскосмос» в рамках презентации национального проекта «Молодежь и дети» в Национальном центре «Россия». Цель премии – поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни как в России, так и за ее пределами.
В этом году премия акцентирует внимание на поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также расширяет номинацию «Герои нашего времени». Премия предусматривает четыре категории в национальном треке и 12 номинаций, включая новые в 2025 году: «Устойчивое будущее» и «Поколение добра». Кроме того введена спецноминация «Вместе сильнее» для совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.
Международный трек премии сосредоточен на социальном партнерстве в целях глобального развития с иностранными юридическими и физическими лицами среди участников.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что премия открывает новые возможности для волонтеров и социальных проектов, способствуя их развитию и расширению. Премия также усилила инструменты продвижения проектов и образовательные возможности для участников, включая использование искусственного интеллекта для оценки заявок.
Заявки на участие принимаются до 23 июня на сайте премии мывместе.рф. Церемония награждения состоится с 2 по 5 декабря 2025 года в Москве.