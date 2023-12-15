В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле

Вице-спикер парламента Словакии Блаха: После слов Путина Де Голля запретят в Европе

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Блаха, после похвалы генерала Путиным европейские либералы захотят запустить петицию о переименовании аэропорта имени де Голля в Париже, потому что в Европе любят запрещать все, что нравится российскому лидеру, передает Газета.Ru.

Парламентарий отметил, что поддерживает мнение Путина о том, что только главы Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а все остальные страны ЕС принимают решения себе во вред, потому что зависят от Соединенных Штатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские политики стараются выглядеть как генерал Шарль де Голль, боровшийся за интересы Франции, но ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен.