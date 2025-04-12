Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Названо имя бойца, героически принявшего удар дрона под Часовым Яром
Мужественный русский солдат Сергей Бекетов, известный как «Крым», погиб, выполняя боевое задание под Часовым Яром, когда его настиг дрон ВСУ.
Русский солдат Сергей Бекетов, известный под позывным «Крым», героически погиб под Часовым Яром. Бекетов, уроженец деревни Малореченское в Алуштинском районе, выполнил свой долг, несмотря на опасность. Во время выполнения задания он попал под обстрел, получил ранения и упал с мотоцикла. Понимая, что не сможет укрыться от дрона ВСУ, он принял свою судьбу, встретив смерть с честью, передает «Царьград»,
Видео, запечатлевшее его подвиг, появилось в сети в конце марта. Военный эксперт и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подтвердил, что героем является Бекетов.
Ранее Минобороны поделилось подробностями подвига башкирского танкиста, который, потеряв руку, увел танк из-под обстрела на Краснолиманском направлении, спасая экипаж.