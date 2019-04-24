Гройсман поручил «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру.

По его словам, с 1 мая цена на газ для украинцев снизится на 300 гривен – до 8,24 тыс. гривен (около 19,6 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров, сообщает РИА «Новости».

«Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед «Нафтогазом». Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну, увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле», – заявил Гройсман.

Ранее украинское правительство отменило фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Между тем в феврале сообщалось, что украинцев ждет очередное повышение тарифов на газ во втором квартале 2019 года. Гройсман говорил, что очередное повышение цен на газ для населения является вынужденным шагом, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

По некоторым данным, с 1 января 2020 года цена на газ для украинцев вырастет до 12 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом.