В Госдуме пообещали признать результаты выборов на Украине

«Очевидно, что Зеленский во втором туре победил бы любого кандидата, будь то Юрий Бойко или кто-то еще. Поэтому наше заявление о возможности непризнания выборов на Украине уже не столь актуально», – заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя итоги выборов на Украине.

«Как вы помните, в начале апреля текущего года комитет Госдумы по международным делам предлагал не признавать результаты выборов президента Украины. Инициатива была озвучена исходя из нескольких соображений, которые мы считали на тот момент важными изложить», – говорит председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, главное основание для того, чтобы не признавать выборы, заключается в том, что сразу несколько миллионов украинских граждан были лишены возможности проголосовать на выборах президента. Речь идет о жителях ЛДНР и гражданах Украины, проживающих в России.

«Это более чем существенное нарушение, потому что если бы они проголосовали – Порошенко просто не прошел бы во второй тур. Арифметика такова, что достаточно было 1–1,5 млн человек проголосовать за лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, и во втором туре оказался бы именно он. Это совершенно очевидно», – пояснил собеседник.

«Но не менее очевидно и то, что Зеленский во втором туре победил бы любого кандидата, будь то Бойко или кто-то еще. Поэтому наше апрельское заявление в настоящее время уже не столь актуально. Тем не менее этот вопрос внесен в Госдуму и будет рассмотрен депутатами после их возвращения к работе по истечении каникул – в начале мая. Учитывая нынешнюю ситуацию, думаю, что результаты выборов президента Украины будут признаны в России законными и обоснованными», – резюмировал Калашников.

Ранее в апреле газета ВЗГЛЯД сообщала, что профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. После этого в Совете Федерации также не исключили непризнания итогов выборов на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев также призвал не признавать результаты выборов президента Украины.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский.

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