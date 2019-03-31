В Совете Федерации не исключили непризнания итогов выборов на Украине

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил, что Россия не признает итоги выборов президента на Украине.

«Я не исключал бы никаких вариантов. Но об этом сейчас говорить совершенно точно рано», – приводит ТАСС слова главы комитета Совета Федерации по международным делам.

«Надо посмотреть, во-первых, как сейчас украинская власть оценит тысячи жалоб на нарушения, которые поступили по результатам первого тура и надо подсмотреть, как пройдет второй тур. Только после этого можно будет делать какие-то выводы», – сказал Косачев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам сенатора, он «желал бы, чтобы второй тур проходил без Порошенко».

«Вот это был бы хороший результат для России. Я подчеркиваю, был бы. Мы никоим образом не пытались на него повлиять, мы не вмешивались», – сказал Косачев.

Сенатор полагает, что в случае прихода к власти Порошенко во второй раз произойдет радикализация антироссийской политики.

«Для России любой другой президент Украины, кроме Порошенко был бы, наверное, лучше, потому что мы отчетливо понимаем, что будет при Порошенко, если он изберется во второй раз. Будет не просто продолжение, но будет серьезная радикализация антироссийской политики Украины», – подчеркнул сенатор.

Ранее в Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине.

Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Украинская полиция зафиксировала 1 тыс. 768 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны, открыто 25 уголовных дел. Правоохранители на Украине составили 15 административных протоколов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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