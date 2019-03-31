В Киевской области нашли заранее подписанные протоколы

На избирательном участке в Барышевском районе Киевской области обнаружили подписанные протоколы еще до окончания президентских выборов.

Фотографии документов опубликовала в своем Facebook Екатерина Одарченко.

По закону протокол подписывается членами участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии только после его окончательного заполнения – после завершения выборов и проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии, напоминает «Украина.ру».

Отмечается, что на снимках не видно, есть ли на документах мокрые печати.

Добавим, что украинская полиция зафиксировала 1 тыс. 768 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны, открыто 25 уголовных дел. Правоохранители на Украине составили 15 административных протоколов, передает ТАСС.

Нарушения в основном касаются незаконной агитации, подкупа избирателей, повреждения бюллетеней, фотографирования бюллетеней, попыток вынести бюллетени с участка.

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. По данным экзитполов, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский. Борьбу за второе место ведут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.