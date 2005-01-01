Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине

В украинских СМИ и блогосфере развернулась нешуточная медиавойна экзитполов, подогреваемая штабами кандидатов в президенты Украины. И если с лидером гонки все понятно – им является Владимир Зеленский, то за второе место нешуточную борьбу ведут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Так, медиаэксперт Анатолий Шарий спрогнозировал, что во второй тур пройдет действующий президент Украины.

«Во второй тур протянут Кусок (вероятно, имеется в виду Петр Порошенко – прим. ВЗГЛЯД), по всей видимости. На третье место натянут [основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий] Бойко, чтобы Юля (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – прим. ВЗГЛЯД) даже не дергалась», – написал Шарий в Facebook.

В свою очередь главный редактор оппозиционного издания «Страна» Игорь Гужва на своей странице в Facebook в еще более иносказательной форме представил несколько иные результаты экзитполов.

По его данным, на втором месте с результатом в 16–17% идет «Ликер «Шоколадный заяц» (вероятно, Петр Порошенко), на третьем с результатом в 15% – «настойка юго-восточная с корой подмосковной березы «Бойкая» (вероятно, Юрий Бойко), а на четвертом с результатом в 14% – «Коктейль Ю-1960» (вероятно, Юлия Тимошенко).

«То есть судьба второго тура решается прямо сейчас и зависит от явки ликера», – резюмировал Гужва.

Журналист и нардеп Мустафа Найем в своем Telegram-канале также публикует данные о «предпочтениях любителей алкоголя».

«Предпочтения любителей алкоголя распределились следующим образом: «Шоколадный ликер» – 17,7%, «Вдова Клико» (предположительно, Юлия Тимошенко) – 14,8%», – написал Найем. Правда, по его словам, в «центральном офисе производителя «Вдовы Клико» предоставили другие данные, дав ей 20,26%, а «Шоколадному ликеру» – 17,43%.

При этом ни один экзитпол не оспаривает лидерство Владимира Зеленского, отдавая ему 27–29% голосов.

Также эксперты отреагировали на тот факт, что явка в областях Юго-Востока Украины превышает явку в западных областях. Так, одни политологи считают, что низкая явка на Западе Украины продиктована тем, что в первой половине дня местные жители, как правило, находятся на воскресных молебнах в церквях, но после обеда и ближе к вечеру они все же придут на избирательные участки.

Другие, напротив, объясняют низкую явку тем, что значительная часть жителей Западной Украины находится на заработках, а потому принять участие в выборах не сможет. Отметим, что оба варианта могут существенно сказаться на итоговых результатах первого тура.

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.