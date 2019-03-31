В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Мы внесли проект постановления Госдумы. Как только его включат в повестку дня, будет голосование. Мы будем голосовать, чтобы принять это постановление о непризнании выборов на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я обещал еще за месяц до выборов, что мы их не признаем и будем добиваться, чтобы наш парламент их не признал», – добавил Жириновский.

Ранее сообщалось, что украинская полиция зафиксировала 1 тыс. 768 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны, открыто 25 уголовных дел. Правоохранители на Украине составили 15 административных протоколов.

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.