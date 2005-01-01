В Госдуме намерены не признавать итоги выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины, сообщил глава комитета Леонид Калашников.

Калашников подчеркнул, что «в первом туре [выборов президента Украины] были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России», передает ТАСС.

«А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас», – указал глава комитета.

«На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом», – сказал Калашников.

Однако, он оговорился, что такое возможное решение вовсе не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым президентом Украины, но только если им не будет переизбран действующий глава государства Петр Порошенко.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

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Зеленский - Тимошенко



«Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властями или контактировать. Но если будет Порошенко – какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно не рукопожатый», – подчеркнул политик.

Накануне в Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине. После этого в Совете Федерации также не исключили непризнания итогов выборов на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.