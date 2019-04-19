Российские ученые нашли способ эффективного лечения стволовыми клетками

Российские исследователи из МГУ предложили способ повысить эффективность регенерации тканей поврежденных органов после введения стволовых клеток.

В процессе исследования ученые заметили, что стволовые клетки плохо справляются с восстановлением тканей. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

«На стволовые клетки возлагались огромные надежды, однако первые же клинические испытания показали, что их эффективность была очень низкой. Возникли сомнения в том, что их вообще можно использовать в качестве «инженеров-спецназовцев», которые могут внедриться в любую ткань и полностью восстановить ее. В реальности, они не превращались в нужные клетки и исчезали через несколько недель», – цитирует ученых РИА Новости.

Завлабораторией в Институте регенеративной медицины МНОЦ МГУ Павел Макаревич и его коллеги выяснили, как можно заставить MSC-клетки («взрослые» стволовые клетки») эффективнее участвовать в регенерации тканей и органов.

Они изучили поведение клеток внутри «живой» соединительной ткани. Биологи пришли к выводу, что поведение этих «клеток-спецназовцев» сильно меняется, если извлечь их из той среды, в которой они изначально жили.

Опыты ученых показали, что пласты стволовых клеток гораздо лучше регенерируют ткани, чем разрозненные стволовые клетки.

Ранее сотрудники химического факультета МГУ создали прототип молекулярного оптического анализатора, напоминающий меч джедая.