СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море

Tекст: Валерия Городецкая

В одном из сценариев планируется инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По словам представителей СВР, «торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам». Предполагается, что часть из них будет взорвана на безопасном расстоянии от американского военного корабля, а одна останется в целости и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.

В СВР подчеркнули, что Киев для Лондона стал «идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов» и с энтузиазмом выполняет поручения. «Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – отметили в ведомстве.

По данным службы, цель готовящихся диверсий – добиться эскалации конфликта на Украине, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить американские власти в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

Кроме того, согласно информации СВР, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны получили задачу активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций совместно с европейскими спецслужбами.

«По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», – говорится в сообщении.

В апреле директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

В мае российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым.