  • Новость часаТрамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
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    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию компании.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

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    17 июня 2025, 09:49 • Новости дня

    Die Presse: Трамп не встретится с Зеленским на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите G7 в Канаде не состоится из-за изменений в расписании, пишет Die Presse.

    По информации газеты, Зеленский находился в Вене, откуда должен был отправиться в Канаду для участия в мероприятиях саммита Группы семи, передает ТАСС.

    Ожидалось, что в рамках саммита Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако Die Presse отмечает, что встреча не состоится из-за того, что Трамп покинул Канаду раньше запланированного срока.

    Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.


    16 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В одном из сценариев планируется инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По словам представителей СВР, «торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам». Предполагается, что часть из них будет взорвана на безопасном расстоянии от американского военного корабля, а одна останется в целости и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.

    В СВР подчеркнули, что Киев для Лондона стал «идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов» и с энтузиазмом выполняет поручения. «Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – отметили в ведомстве.

    По данным службы, цель готовящихся диверсий – добиться эскалации конфликта на Украине, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить американские власти в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    Кроме того, согласно информации СВР, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны получили задачу активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций совместно с европейскими спецслужбами.

    «По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», – говорится в сообщении.

    В апреле директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

    В мае российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым.

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    16 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Зеленский потребовал выдачи украинских уклонистов из Австрии

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на содействие Вены в возвращении скрывающихся от призыва мужчин, находящихся сейчас на территории Австрии.

    Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии, передает URA.ru. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом Зеленский заявил: «Это безответственно, особенно в военное время. Мы надеемся, что Австрия поможет нам в этом вопросе».

    По данным австрийских властей, после начала спецоперации на Украине страна приняла от 70 до 80 тыс. украинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Владимира Зеленского.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии взрывов в Киеве зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, в Киеве в результате серии взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, министр не сообщил, передает ТАСС.

    Между тем, украинское издание «Страна» сообщило о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

    Агентство ТСН информировало о заметном ухудшении качества воздуха в Киеве после происшествий.

    Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины, такие данные приводятся на официальном сайте оповещения граждан. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Информация о возможных новых инцидентах пока не поступала.

    На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

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    16 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области
    ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Новопавловки в Днепропетровской области, Запорожья в Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполя и Темировки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Рыжевки, Искрисковщины, Писаревки, Садков в Сумской области и Удов в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Купянском, Колодезным, Глущенково в Харьковской области, Кировском и Шандриголово в ДНР.

    Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и десять пикапов. Уничтожен склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113. Уничтожены три станции РЭБ, американская радиолокационная станция AN/MPQ-64, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.

    При этом потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, включая бронетранспортер М113, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны вблизи Новоданиловки и Павловки в Запорожской области, Золотой Балки, Никольского и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ВС России усилили удары по хабу ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.

    ВС закрепились в Петровском у границы Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    16 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках достигнутых в начале июня договоренностей Россия передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила вернуть еще 2 тыс. 239 тел, сообщило Министерство обороны.

    В понедельник Россия передала Украине 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ и вернула тела 51 российского военного, следует из сообщения в Telgrаm-канале Минобороны. Передача произошла согласно соглашениям, заключенным 2 июня в Стамбуле.

    Всего украинской стороне с начала гуманитарной акции передано 6 тыс. 60 тел. В то же время Украина передала России тела 78 погибших российских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило о готовности передать еще 2 тыс. 239 тел погибших военнослужащих ВСУ на данном этапе.

    Ранее в воскресенье Россия передала Украине очередные 1,2 тыс. тел военнослужащих.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших.

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    16 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»

    Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Земфира ( признана иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были внесены в скандальную украинскую базу «Миротворец» за манипуляцию информацией.

    Земфира (признана иноагентом) оказалась в базе «Миротворца» по обвинениям в «отрицании российской агрессии» на Украине и манипуляциях общественно значимой информацией, передает РИА «Новости».

    Хаматова была внесена на сайт за якобы незаконное пересечение украинской границы с целью попасть в Крым и участие в попытках признания присоединения республики к России. Кроме того, на ресурсе сообщается, что актриса осуществляла нелегальную коммерческую деятельность на территории Крыма.

    Министерство юстиции России внесло Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка выступала в поддержку Украины, проводила концерты в недружественных странах, призывая против спецоперации, и получала поддержку от зарубежных источников. В настоящее время, по данным Минюста, Земфира* проживает за пределами России.

    Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине, переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник». В интервью латвийскому телевидению Хаматова говорила, что не придавала значения своему званию народной артистки России, не знает, что оно дает, и считает это звание «советским пережитком».

    Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнюю актрису Екатерину Темнову, известную по роли Манюни.

    В эту базу также попал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин.

    Российский актер Марк Эйдельштейн был внесен в базу «Миротворца».

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    16 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    @ Qian Weizhong/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    Как передает Bloomberg, в своем заявлении Трамп подчеркнул, что сотрудники ICE (Американской службы иммиграционного и таможенного контроля) получили приказ максимально способствовать реализации «крупнейшей программы массовой депортации в истории».

    Трамп подчеркнул необходимость активизировать задержания и высылку нелегалов в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где, по его словам, проживают «миллионы и миллионы нелегальных мигрантов». Он заявил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности и порядка в крупнейших мегаполисах страны.

    Президент также отметил, что готов разработать изменения в иммиграционной политике, чтобы смягчить влияние кампании по депортации на некоторые ключевые отрасли рынка труда, включая сельское хозяйство и гостиничный бизнес. Трамп признал, что многие сельские районы уже столкнулись с нехваткой рабочих из-за ужесточения миграционной политики, и пообещал учесть интересы бизнеса.

    Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.

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    16 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины

    СМИ сообщили о недовольстве поляков помощью Киеву со стороны властей

    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В польском обществе усиливается критика в адрес властей за излишнюю и преждевременную финансовую помощь Украине, особенно без учета мнения большинства граждан.

    Жители Польши устали от инициатив польских властей по оказанию финансовой поддержки Украине и не желают больше мириться с такими решениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mysl Polska.

    Отмечается, что Польша была одной из первых стран, оплативших кредиты Киева, не дожидаясь формального обращения Украины к Еврокомиссии за помощью.

    «Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», – приводятся в статье слова о настроениях внутри страны.

    По данным издания, общественное недовольство связано с тем, что решения принимаются без согласования с гражданами и вопреки их мнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина выразила недовольство решением Польши ввести день памяти жертв Волынской резни.

    Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

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    16 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Украинец женился на бывшей теще, чтобы избежать мобилизации
    Украинец женился на бывшей теще, чтобы избежать мобилизации
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине молодой мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы попытаться уехать в Европу и избежать службы.

    Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на одном из пунктов пропуска задержали 30-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, которые предъявили документы о браке, передает «Российская газета». Супруги уверяли, что между ними существует большая любовь, несмотря на то, что разница в возрасте составляет почти двадцать лет.

    Во время проверки мужчина и женщина начали путаться в деталях совместной жизни, а в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что женщина является бывшей тещей задержанного.

    В ведомстве отметили, что теперь паре грозит уголовная ответственность за попытку выезда по поддельным основаниям.

    В мае украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, переодевшись в гражданскую одежду.

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    17 июня 2025, 01:31 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп призвал всех покинуть Тегеран в соответствующем посте своей соцсети Truth Social, начав его с фразы о том, что Иран должен был подписать сделку.

    «Ирану стоило бы пойти на сделку (по ядерной программе), которую я призвал их подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Короче, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – написал Трамп в соцсети Х.

    Что имел в виду глава Белого дома, он не пояснил.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

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    17 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана

    Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за непонимание опасности ядерного оружия у Ирана

    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана. В другом посте он ответил на критику бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, назвав последнего чокнутым.

    «Кто-то должен объяснить этому чокнутому Такеру Карлсону (в оригинале Kooky Tucker Carlson), что Иран не должен получить ядерное оружие!» – сказано в сообщении Трампа.

    Напомним, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (5)
    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

    Комментарии (2)
    17 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    @ Isaac Esposito/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники портала Axios сообщили об отсутствии намерения атаковать Иран или участвовать в войне Израиля и Ирана, пока последний не нацелится на американцев.

    «Администрация Трампа заявила нескольким ближневосточным странам-союзникам, что не планирует активно участвовать в войне между Израилем и Ираном, если Иран не нацелится на американцев», – сообщили Axios два источника

    Послание США заключается в том, что если Иран нападет на американцев в ответ, это будет означать переход красной черты. При этом США направили аналогичное сообщение тем же странам примерно за час до того, как Израиль начал войну в прошлый четверг, сообщив им, что США не будут участвовать в ней, говорится в статье.

    В обоих случаях США, по-видимому, ожидали, что страны передадут это сообщение Ирану, чтобы воспрепятствовать любым ответным мерам против сил или интересов США в регионе.

    «Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США ко вмешательству», – сказал арабский дипломат.

    Официальные лица США также утверждали, что в минувшие выходные у Израиля была оперативная возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент Трамп ясно дал понять Израилю, что он выступает против этого шага.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    15 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался подписать заявление G7 по ирано-израильскому конфликту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал присоединяться к проекту заявления по конфликту между Ираном и Израилем, подготовленному остальными странами G7, пишет Reuters.

    Лидеры стран Группы семи подготовили совместное заявление по ситуации в отношениях между Ираном и Израилем, однако президент США Дональд Трамп не поставил под ним свою подпись, пишет Reuters, передает ТАСС. Подробная информация о содержании документа и причинах отказа Трампа не приводится.

    Саммит G7 проходит в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее отмечалось, что итоговое совместное заявление по итогам встречи, вероятно, не будет принято, однако возможны отдельные заявления по значимым темам, включая ближневосточный конфликт.

    Ранее Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира. Он выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

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    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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