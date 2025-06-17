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    «Большая семерка» заявила о праве Израиля на самооборону
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    Озвучена причина сокращения западных поставок оружия Украине
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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    2 комментария
    17 июня 2025, 09:52 • Новости дня

    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Рост противостояния между Израилем и Ираном может привести к сокращению западных поставок вооружения Киеву, поскольку США считают Израиль приоритетным союзником, пишет испанская El Pais.

    Испанское издание Pais сообщает, напряженность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок западного оружия Киеву, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном негативно сказывается на ситуации на Украине, поскольку приоритеты США смещаются в сторону поддержки Израиля, их основного союзника в регионе.

    Также в статье подчеркивается, что на фоне усиливающегося противостояния на Ближнем Востоке для Украины сохраняется риск снижения внимания и ресурсов Запада. Особенно остро эта проблема стоит в отношении поставок вооружения и военной техники.

    Pais указывает, что эта ситуация может серьезно повлиять на возможности Киева продолжать боевые действия, поскольку значительная часть западной помощи теперь может быть перенаправлена в другую часть мира.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    16 июня 2025, 12:13 • Новости дня
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса

    Bloomberg: В Персидском заливе произошел массовый сбой в навигации судов

    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, сообщает Bloomberg.

    Свыше 900 судов столкнулись с нарушением работы навигационных сигналов в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Суда, включая танкеры, грузовые и рыболовные корабли, начали показывать ненормальные маршруты – прямые линии, зигзаги на воде и даже появление на суше, передает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что фиксируется «экстремальное глушение» сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. При этом JMIC отметил, что признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива не выявлено. Пролив остается ключевым маршрутом для мировой нефтеторговли, через него проходит более четверти всех поставок нефти.

    Из-за глушения судовладельцам приходится полагаться на радары и компасы, что повышает риск столкновений.

    Некоторые танкеры, включая Front Tyne от Frontline Ltd. и Elandra Willow компании Vitol Group, зафиксировали аномальные перемещения сигналов, которые появляются в неожиданных местах между Ираном, заливом и берегом Саудовской Аравии. Владельцы судов не прокомментировали ситуацию.

    Брокеры сообщили, что часть судовладельцев приостановила заходы в Персидский залив. Ставки на перевозку нефти по маршруту Ближний Восток – Азия на июль выросли примерно на 12%. Аналитики сомневаются, что Иран пойдет на полную блокаду пролива, поскольку сам зависит от нефтяного экспорта.

    Ранее власти Ирана предупредили Британию, США и Францию о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    СМИ сообщали, что Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, что может отразиться на мировом рынке нефти.

    Сенатор Алексей Пушков ранее прогнозировал повышение стоимости нефти до 130 долларов за баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    @ rafael.co.il

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ракетные комплексы Spike, обнаруженные в Иране, оказались доработанными для дистанционного управления через интернет и атак на системы ПВО Тегарана.

    В Иране найдены израильские ракетные комплексы Spike, передает РИА «Новости». По информации издания Nour News, эти комплексы были модернизированы для борьбы с иранскими средствами противовоздушной обороны. В сообщении отмечается, что комплексы получили усовершенствованную автоматику и могли управляться через интернет, что позволяло использовать их дистанционно против систем ПВО.

    Детали о количестве обнаруженных комплексов и месте их размещения пока не раскрываются.

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана и значительное количество иранских политиков и военных. Агентство Mehr опубликовало первые фотографии сбитого иранскими средствами ПВО истребителя F-35 ВВС Израиля.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    16 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами

    Press TV: Израиль уничтожил муляжи иранских F-14 в аэропорту Мехрабад

    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые самолеты F-14, которые Израиль объявил уничтоженными в ходе авиаудара по тегеранскому аэропорту Мехрабад, оказались установленными там муляжами, сообщило Press TV.

    Агентство сообщает, что уничтоженные ВВС Израиля иранские боевые самолеты F-14 оказались ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту Мехрабад, передает РИА «Новости».

    В сообщении уточняется, что «израильская сторона заявляет об уничтожении иранских самолетов F-14, однако подтверждено, что поражены были именно муляжи». По данным израильских властей, в результате иранских ударов погибло более 20 человек, а число раненых превысило 600. Иран, в свою очередь, заявляет о более чем 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

    Обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.

    На ваш взгляд
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    Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране днем в воскресенье прогремел взрыв.

    В аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

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    16 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В одном из сценариев планируется инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По словам представителей СВР, «торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам». Предполагается, что часть из них будет взорвана на безопасном расстоянии от американского военного корабля, а одна останется в целости и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.

    В СВР подчеркнули, что Киев для Лондона стал «идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов» и с энтузиазмом выполняет поручения. «Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – отметили в ведомстве.

    По данным службы, цель готовящихся диверсий – добиться эскалации конфликта на Украине, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить американские власти в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    Кроме того, согласно информации СВР, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны получили задачу активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций совместно с европейскими спецслужбами.

    «По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», – говорится в сообщении.

    В апреле директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

    В мае российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым.

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    16 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США

    Журналист Карлсон заявил, что война с Ираном приведет к краху «империи» США

    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США
    @ Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи», а также завершить президентство Дональда Трампа, считает известный американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон, передает РИА «Новости».

    Карлсон заявил, что опасается дальнейшего ослабления своей страны. Он отметил, что такой конфликт станет «идеальным способом посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана», что, по его мнению, также приведет к окончанию президентства Трампа.

    Журналист выразил сомнение в способности Соединенных Штатов вести масштабную войну на Ближнем Востоке. По мнению Карлсона, армия США сейчас полностью не готова к настоящему крупному конфликту.

    На ваш взгляд
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    Ранее Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

    В Кремле сообщили, что Россия выразила готовность при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложила свои услуги для урегулирования конфликта.

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    16 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана

    Нетаньяху раскрыл целью операции ликвидацию иранской «оси террора»

    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о новой стратегической задаче в ходе военной кампании против Тегерана, подчеркнув необходимость борьбы с иранскими сателлитами.

    Израиль преследует три основные цели в операции против Ирана, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, к традиционным задачам – уничтожению ядерной и ракетной программ Исламской республики – добавилась ликвидация так называемой «оси террора» в регионе.

    Нетаньяху заявил: «Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана». Ранее израильские власти сообщали только о первых двух целях спецоперации.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Теперь официальный Тель-Авив публично обозначил намерение бороться с сетью иранских союзников и прокси-группировок по всему Ближнему Востоку. Такой шаг может отразиться на расстановке сил в регионе и привести к эскалации противостояния между Израилем и силами, поддерживаемыми Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.

    Политолог Саймон Ципис заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, включая США, а западные спецслужбы могут попытаться спровоцировать «цветную революцию» в Иране. Иран и Израиль на протяжении четырех суток продолжают обмен ударами.

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    16 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Зеленский потребовал выдачи украинских уклонистов из Австрии

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на содействие Вены в возвращении скрывающихся от призыва мужчин, находящихся сейчас на территории Австрии.

    Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии, передает URA.ru. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом Зеленский заявил: «Это безответственно, особенно в военное время. Мы надеемся, что Австрия поможет нам в этом вопросе».

    По данным австрийских властей, после начала спецоперации на Украине страна приняла от 70 до 80 тыс. украинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Владимира Зеленского.

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    17 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии взрывов в Киеве зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, в Киеве в результате серии взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, министр не сообщил, передает ТАСС.

    Между тем, украинское издание «Страна» сообщило о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

    Агентство ТСН информировало о заметном ухудшении качества воздуха в Киеве после происшествий.

    Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины, такие данные приводятся на официальном сайте оповещения граждан. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Информация о возможных новых инцидентах пока не поступала.

    На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

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    16 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области
    ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Новопавловки в Днепропетровской области, Запорожья в Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполя и Темировки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Рыжевки, Искрисковщины, Писаревки, Садков в Сумской области и Удов в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Купянском, Колодезным, Глущенково в Харьковской области, Кировском и Шандриголово в ДНР.

    Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и десять пикапов. Уничтожен склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113. Уничтожены три станции РЭБ, американская радиолокационная станция AN/MPQ-64, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.

    При этом потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, включая бронетранспортер М113, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны вблизи Новоданиловки и Павловки в Запорожской области, Золотой Балки, Никольского и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ВС России усилили удары по хабу ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.

    ВС закрепились в Петровском у границы Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    16 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках достигнутых в начале июня договоренностей Россия передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила вернуть еще 2 тыс. 239 тел, сообщило Министерство обороны.

    В понедельник Россия передала Украине 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ и вернула тела 51 российского военного, следует из сообщения в Telgrаm-канале Минобороны. Передача произошла согласно соглашениям, заключенным 2 июня в Стамбуле.

    Всего украинской стороне с начала гуманитарной акции передано 6 тыс. 60 тел. В то же время Украина передала России тела 78 погибших российских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило о готовности передать еще 2 тыс. 239 тел погибших военнослужащих ВСУ на данном этапе.

    Ранее в воскресенье Россия передала Украине очередные 1,2 тыс. тел военнослужащих.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших.

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    16 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»

    Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Земфира ( признана иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были внесены в скандальную украинскую базу «Миротворец» за манипуляцию информацией.

    Земфира (признана иноагентом) оказалась в базе «Миротворца» по обвинениям в «отрицании российской агрессии» на Украине и манипуляциях общественно значимой информацией, передает РИА «Новости».

    Хаматова была внесена на сайт за якобы незаконное пересечение украинской границы с целью попасть в Крым и участие в попытках признания присоединения республики к России. Кроме того, на ресурсе сообщается, что актриса осуществляла нелегальную коммерческую деятельность на территории Крыма.

    Министерство юстиции России внесло Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка выступала в поддержку Украины, проводила концерты в недружественных странах, призывая против спецоперации, и получала поддержку от зарубежных источников. В настоящее время, по данным Минюста, Земфира* проживает за пределами России.

    Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине, переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник». В интервью латвийскому телевидению Хаматова говорила, что не придавала значения своему званию народной артистки России, не знает, что оно дает, и считает это звание «советским пережитком».

    Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнюю актрису Екатерину Темнову, известную по роли Манюни.

    В эту базу также попал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин.

    Российский актер Марк Эйдельштейн был внесен в базу «Миротворца».

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    16 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины

    СМИ сообщили о недовольстве поляков помощью Киеву со стороны властей

    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В польском обществе усиливается критика в адрес властей за излишнюю и преждевременную финансовую помощь Украине, особенно без учета мнения большинства граждан.

    Жители Польши устали от инициатив польских властей по оказанию финансовой поддержки Украине и не желают больше мириться с такими решениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mysl Polska.

    Отмечается, что Польша была одной из первых стран, оплативших кредиты Киева, не дожидаясь формального обращения Украины к Еврокомиссии за помощью.

    «Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», – приводятся в статье слова о настроениях внутри страны.

    По данным издания, общественное недовольство связано с тем, что решения принимаются без согласования с гражданами и вопреки их мнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина выразила недовольство решением Польши ввести день памяти жертв Волынской резни.

    Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

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    16 июня 2025, 21:23 • Новости дня
    SNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
    SNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза, сообщил иранский телеканал SNN.

    По информации SNN, под удар могут попасть сразу несколько важных военных объектов на территории Израиля, передает ТАСС. В частности, отмечается, что в список целей вошла авиабаза Рамат-Давид, которая, по заявлению источника, «сыграла ключевую роль в агрессии против Ирана».

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    Ранее Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак.

    В ходе израильского удара по городу Хомейн в Иране погибли минимум восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявили в самом КСИР.

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    16 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Постпред Ирана признал бессмысленность обязательств по ДНЯО

    Иран отказался видеть смысл в дальнейших добровольных шагах по ДНЯО

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что, по мнению Тегерана, выполнение дополнительных обязательств по ДНЯО более не имеет смысла, передает ТАСС.

    Дипломат заявил: «Если права и обязанности участников ДНЯО не соблюдаются в равной степени, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся участниками ДНЯО, свободно совершают агрессию в отношении подписантов договора, то продолжение исполнения добровольных обязательств бессмысленно».

    По данным IRNA, Наджафи подчеркнул, что на протяжении последних десятилетий, несмотря на предвзятое отношение ряда государств и действия Израиля вне рамок ДНЯО, Иран строго выполнял свои обязательства и предоставлял МАГАТЭ обширную информацию о мирной ядерной деятельности. Однако, по словам дипломата, эта транспарентность неоднократно использовалась для угроз национальной безопасности Ирана и безопасности иранских ученых.

    Ранее иранский депутат Рухолла Изадхах говорил о рассмотрении выхода Ирана из ДНЯО после израильских ударов по иранским ядерным объектам. Однако, по данным агентства Mehr, вопрос выхода из ДНЯО не находится на повестке дня парламента страны.

    Иран подписал ДНЯО в 1968 году, а соглашение о гарантиях с МАГАТЭ – в 1974 году. В 2003 году республика подписала, но не ратифицировала Дополнительный протокол к договору, расширяющий полномочия МАГАТЭ по контролю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку Тегеран всегда утверждал о мирном характере своей ядерной программы.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

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    16 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    Израильский оператор НПЗ в Хайфе заявил о закрытии из-за атак Ирана

    Reuters узнало о закрытии всех НПЗ оператора Bazan group в Хайфе

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильская компания Bazan group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были закрыты после иранской атаки, передает Reuters.

    Израильская компания Bazan Group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие мощности были закрыты после того, как электростанция, используемая для производства пара и электроэнергии, была значительно повреждена в результате атак Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление регулирующих органов.

    Группа заявила, что в результате иранской атаки погибли три сотрудника компании.

    До этого в Telegram-канале агентства новостей Fars появилась информация со ссылкой на израильскую газету Yediot Aharonot о том, что все работы на НПЗ в Хайфе приостановлены.

    «Причиной приостановки работы стал ущерб, нанесенный заводу вчера иранской ракетой. 14-й канал сионистского режима объявил ситуацию на НПЗ критической и сообщил, что все объекты на НПЗ были повреждены в результате иранского ракетного удара, и, кроме того, в результате атаки погибли три человека», – сказано в сообщении агентства Fars.

    Агентство также приложило фото того, что происходит на месте НПЗ в Хайфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    15 комментариев

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