Химики МГУ создали «меч джедая»

Сотрудники химического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова создали прототип молекулярного оптического анализатора, напоминающий меч джедая.

«Сотрудники кафедры аналитической химии химического факультета МГУ им. Ломоносова на основе бытовых лазерных указок с фокусирующими линзами создали прототип предельно простого и дешевого молекулярного оптического анализатора, внешне напоминающего меч джедая из киноэпопеи «Звездные войны», – цитирует сообщение МГУ АГН «Москва».

Устройство может использоваться для определения состава различных жидкофазных объектов.

Принцип работы устройства основан на ослаблении лазерного излучения в растворе определяемого компонента, помещенном в измерительную стеклянную трубку.

В зависимости от природы определяемого вещества выбирается рабочая длина волны излучения.

«Чем выше его концентрация в растворе, тем сильнее ослабляется излучение и короче длина «светового пути» лазерного луча. С помощью разработанного анализатора можно определять концентрации в растворах не только хромофоров и люминофоров, которые, главным образом, поглощают излучение, но и в суспензиях, которые его интенсивно рассеивают», – сообщили в университете.

В 2017 году ученые МИСиС совместно со специалистами физического института РАН и НИИ ядерной физики МГУ изобрели метод мююнной радиографии, который позволит просвечивать объекты километрового размера.