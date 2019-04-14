Военные назвали повод для переворота в Судане

Президента Судана Омара аль-Башира отстранили от власти, когда руководство страны решило силой подавить протесты в Хартуме, сообщил представитель переходного военного совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим.

«Было принято решение режимом аль-Башира подавить протесты силой, что заставило нас вмешаться», – приводит его слова РИА «Новости».

Сам переходный военный совет Судана пообещал не применять силовых методов акций протеста в Хартуме, передает ТАСС.

Сообщается, что бывшая правящая партия «Национальный конгресс» не будет участвовать в переходном правительстве.

Уволены и отправлены на пенсию министр обороны Авад ибн Ауф и руководитель службы безопасности Салах Куш. Военный совет также освободил от должности суданского посла Мухаммада Ата Аббаса в США и посла в Швейцарии Мустафу Османа Исмаила.

Как сообщает «Аль-Арабия», в Судане решено отменить законы, ограничивающие основные свободы. В частности, принято решение о снятии цензуры в СМИ.