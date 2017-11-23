Санкции США довели Судан до путча

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
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Как Россия отталкивает желающих к нам переехать

Главным источником рабочих рук остается Средняя Азия – ей больше ехать некуда, кроме как к намФото: Александр Уткин/РИА Новости
Желающих переселиться в Россию из других стран становится все меньше – и это особенно печально на фоне снижения рождаемости в стране. Жители Украины, например, все больше предпочитают уезжать в Польшу, а узбеки – в Азербайджан. Самое парадоксальное, что Россия сама ставит препятствия для легализации столь необходимых стране рабочих рук. Подробности...
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Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

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На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
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            Санкции США довели Судан до путча

            Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицы   11 апреля 2019, 13:02
            Фото: Social Media/Reuters
            Текст: Андрей Резчиков,
            Михаил Мошкин

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            Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России.

            Государственный переворот в Судане стал свершившимся фактом. Президент страны Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета. Ранее телеканал Al-Hadath сообщил о том, что военные арестовали аль-Башира вместе с высокопоставленными лицами из его окружения.  В частности, сообщают о взятии под стражу командующего президентской гвардией и лидера правящей партии «Национальный конгресс».

            Президент аль-Башир бессменно правил Суданом с 1989 года – он также пришел к власти в результате переворота.

            Сейчас дело за малым – официально объявить о том, что власть переменилась. Но, как сообщает ТАСС, ожидаемое еще с утра заявление армейской верхушки задерживается «из-за консультаций» – военные должны определиться, кто станет главой переходного совета. 

            Первоначально сообщалось, что хунту должен возглавить министр обороны генерал-лейтенант Авадом бен Ауф. Любопытно, еще в понедельник он заверял, что армия не собирается свергать законную власть страны. Он опроверг слухи, распространенные в интернете о том, что действующее правительство Судана «якобы утратило свою легитимность».

            Посольство Судана в Москве не комментирует происходящее (к слову заметим, что предыдущий посол России в Судане Миргаяс Ширинский скоропостижно скончался в своей резиденции в августе 2017-го, а новый посол Владимир Желтов был назначен лишь 12 марта 2018-го). 

            Жители столицы страны, города Хартум, еще точно не зная – остался ли президент аль-Башир или бежал (и кто, собственно, теперь возглавил страну), массово вышли на улицы с флагами страны. Переворот, похоже, пользуется популярностью: жители города размахивают флагами страны и выкрикивают лозунг: «Мы победили!». Впрочем, полную картину происходящего составить сложно. С утра в Судане прервано телевещание – армия заняла телецентр, в эфире передавались военные марши.

            Аэропорт столицы страны Хартума закрыт. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц, которые находятся под контролем военных.

            Военный переворот в Судане произошел отчасти с ориентацией на внешние силы, пояснил газете ВЗГЛЯД  доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов. Впрочем, дальнейшей ход событий будет определен внутрисуданскими силами. Он напомнил, что военные неоднократно приходили к власти путем мятежа. Так было в 60-е годы, когда страной правил Эль-Ферик Ибрахим Аббуд. Следующий переворот произошел в середине 80-х, когда к власти пришел Абдель ар-Рахман Свар аб-Дагаб. И, наконец, это собственно, «революция», которая привела к власти аль-Башира.

            Сейчас армия вмешалась в политический кризис, который обострился в стране с декабря прошлого года. Массовые протесты были спровоцированы повышением цен на хлеб.  За это время в результате протестных выступлений погибло до 37 демонстрантов.

             «Экономическая стагнация подточила режим. В значительной мере этому «помогли» американские санкции.

            Уже при Дональде Трампе было объявлено об отмене санкций, но фактически они продолжали действовать,  – отмечает Герасимов. –   Результат – это экономическая составляющая, недовольство, которое было использовано сейчас при выдвижении протестных требований».

            В минувшие выходные беспорядки достигли своего пика – на улицы Хартума вышли тысячи протестующих с требованием отставки аль-Башира. Во вторник в перестрелке у армейской штаб-квартиры погибли двое военных и один сотрудник силовых структур (сохранявших лояльность аль-Баширу). Накануне военные предотвратили попытки полиции и Национальной службы безопасности разогнать демонстрантов.

            «Сейчас военные будут играть роль стабилизатора, – прогнозирует Герасимов. – И это закономерно. Вся история страны показывает, что периоды гражданских правительств были кратковременны и неэффективны».

            Военным нужно не допустить разжигания конфликта, что может произойти в результате влияния извне, если сторонние игроки захотят добиться сомалийского варианта, когда раздробленная страна становится беспомощной и децентрализованной.

            Одним из таких игроков эксперт назвал Египет, у которого с Суданом существует неразрешенный пограничный конфликт. «Не очень понятно квотирование воды из Нила. Египтяне традиционно рассматривают Судан, как сферу повышенного внимания, эта заинтересованность была всегда. Могут быть заинтересованы и саудовцы, как и другие страны залива. США и Запад вообще не скрывают недовольство линией аль-Башира, которого они считают диктатором и преступником», – отметил Герасимов.

            Заметим, что в конце марта издание Arab Weekly опубликовало аналитическую статью Джона Дейли, американского эксперта по делам России и постсоветских стран, под названием «Россия углубляет свое присутствие в Судане». Американский эксперт упоминал приезд 16 марта в Хартум замглавы российского МИД Михаила Богданова и его встречу с аль-Баширом.

            По словам Дейли, в январе парламент Судана указал на то, что проект двустороннего военного соглашения наделит Россию возможностью создать военную базу на суданском побережье Красного моря. Действительно, в ноябре 2017 года суданский президент обсуждал в Москве с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу возможность создания такой базы. Тогда же аль-Башир заявил, что, по имеющейся у властей страны информации, США хотят расколоть Судан «на пять государств», так что стране нужно «найти защиту».

            Форпост на суданском побережье важен как с геополитической точки зрения (закрепление в акватории, где главенствуют американцы), так и со стратегической (пункт для заправки и отдыха экипажей кораблей, идущих в Индийский океан и Персидский залив), сказал «Интерфакс-АВН» бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

            Кроме того, на встрече с Путиным и Шойгу обсуждалась возможность поставок в Судан истребителей Су-30 и Су-35, а также ЗРК С-300.

            В 2004-м и 2008 годах сообщалось о продаже в эту страну партий истребителей МиГ-29, что вызвало крайнее недовольство США и Великобритании. Официально причиной было названо возможное использование самолетов в операциях против повстанцев в провинции Дарфур. Судан также закупает российские гражданские самолеты и вертолеты.

            По оценке Arab Weekly, перспективные российские интересы в Судане могут включать в себя контракты на добычу золота, природного газа. Добавим, что в декабре власти страны подписали соглашение с российскими компаниями о строительстве НПЗ в Порт-Судане.

            Страна при всех властях будет заинтересована в прибылях от переработки и транзита нефти, после того как де-факто лишилась статуса нефтедобывающей страны (как известно, в 2011 году независимость провозгласил Южный Судан, где находилось 75% суданских месторождений, дававших львиную долю доходов в бюджет).

            «Если принять во внимание заключенный в 2018 году с соседней Эритреей договор о логистике, то становится ясным, что в запутанной региональной стратегической игре Путин по-прежнему переигрывает Вашингтон», – делал вывод Джон Дейли.

            Что касается российских интересов в Судане, то, как отмечает Герасимов, все зависит от того, как военные поступят с аль-Баширом, сможет ли он остаться в стране или отправится в изгнание. «Изгнание будет самым худшим вариантом из всех возможных. В таком случае Запад будет добиваться суда, чему не будут рады некоторые политические силы в Судане, прежде всего сами военные, потому что аль-Башир из их среды. Но в целом

            линия на контакты с Россией будет сохранена.

            Мы в их глазах страна, не запятнанная территориальными претензиями, излишней алчностью и требованием сырья, как это продемонстрировала часть западных государств. К нам нет предвзятого отношения. Все последние годы Судан и Россия выступали в едином блоке по достаточно большому спектру вопросов, включая Южный Судан и Крым. Поэтому я не уверен, что последует изоляция отношений с Россией», – подытожил Игорь Герасимов.


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