Санкции США довели Судан до путча

Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России.

Государственный переворот в Судане стал свершившимся фактом. Президент страны Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета. Ранее телеканал Al-Hadath сообщил о том, что военные арестовали аль-Башира вместе с высокопоставленными лицами из его окружения. В частности, сообщают о взятии под стражу командующего президентской гвардией и лидера правящей партии «Национальный конгресс».

Президент аль-Башир бессменно правил Суданом с 1989 года – он также пришел к власти в результате переворота.

Сейчас дело за малым – официально объявить о том, что власть переменилась. Но, как сообщает ТАСС, ожидаемое еще с утра заявление армейской верхушки задерживается «из-за консультаций» – военные должны определиться, кто станет главой переходного совета.

Первоначально сообщалось, что хунту должен возглавить министр обороны генерал-лейтенант Авадом бен Ауф. Любопытно, еще в понедельник он заверял, что армия не собирается свергать законную власть страны. Он опроверг слухи, распространенные в интернете о том, что действующее правительство Судана «якобы утратило свою легитимность».

Посольство Судана в Москве не комментирует происходящее (к слову заметим, что предыдущий посол России в Судане Миргаяс Ширинский скоропостижно скончался в своей резиденции в августе 2017-го, а новый посол Владимир Желтов был назначен лишь 12 марта 2018-го).

Жители столицы страны, города Хартум, еще точно не зная – остался ли президент аль-Башир или бежал (и кто, собственно, теперь возглавил страну), массово вышли на улицы с флагами страны. Переворот, похоже, пользуется популярностью: жители города размахивают флагами страны и выкрикивают лозунг: «Мы победили!». Впрочем, полную картину происходящего составить сложно. С утра в Судане прервано телевещание – армия заняла телецентр, в эфире передавались военные марши.

Аэропорт столицы страны Хартума закрыт. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц, которые находятся под контролем военных.

Военный переворот в Судане произошел отчасти с ориентацией на внешние силы, пояснил газете ВЗГЛЯД доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов. Впрочем, дальнейшей ход событий будет определен внутрисуданскими силами. Он напомнил, что военные неоднократно приходили к власти путем мятежа. Так было в 60-е годы, когда страной правил Эль-Ферик Ибрахим Аббуд. Следующий переворот произошел в середине 80-х, когда к власти пришел Абдель ар-Рахман Свар аб-Дагаб. И, наконец, это собственно, «революция», которая привела к власти аль-Башира.

Сейчас армия вмешалась в политический кризис, который обострился в стране с декабря прошлого года. Массовые протесты были спровоцированы повышением цен на хлеб. За это время в результате протестных выступлений погибло до 37 демонстрантов.

«Экономическая стагнация подточила режим. В значительной мере этому «помогли» американские санкции.

Уже при Дональде Трампе было объявлено об отмене санкций, но фактически они продолжали действовать, – отмечает Герасимов. – Результат – это экономическая составляющая, недовольство, которое было использовано сейчас при выдвижении протестных требований».

В минувшие выходные беспорядки достигли своего пика – на улицы Хартума вышли тысячи протестующих с требованием отставки аль-Башира. Во вторник в перестрелке у армейской штаб-квартиры погибли двое военных и один сотрудник силовых структур (сохранявших лояльность аль-Баширу). Накануне военные предотвратили попытки полиции и Национальной службы безопасности разогнать демонстрантов.

«Сейчас военные будут играть роль стабилизатора, – прогнозирует Герасимов. – И это закономерно. Вся история страны показывает, что периоды гражданских правительств были кратковременны и неэффективны».

Военным нужно не допустить разжигания конфликта, что может произойти в результате влияния извне, если сторонние игроки захотят добиться сомалийского варианта, когда раздробленная страна становится беспомощной и децентрализованной.

Одним из таких игроков эксперт назвал Египет, у которого с Суданом существует неразрешенный пограничный конфликт. «Не очень понятно квотирование воды из Нила. Египтяне традиционно рассматривают Судан, как сферу повышенного внимания, эта заинтересованность была всегда. Могут быть заинтересованы и саудовцы, как и другие страны залива. США и Запад вообще не скрывают недовольство линией аль-Башира, которого они считают диктатором и преступником», – отметил Герасимов.

Заметим, что в конце марта издание Arab Weekly опубликовало аналитическую статью Джона Дейли, американского эксперта по делам России и постсоветских стран, под названием «Россия углубляет свое присутствие в Судане». Американский эксперт упоминал приезд 16 марта в Хартум замглавы российского МИД Михаила Богданова и его встречу с аль-Баширом.

По словам Дейли, в январе парламент Судана указал на то, что проект двустороннего военного соглашения наделит Россию возможностью создать военную базу на суданском побережье Красного моря. Действительно, в ноябре 2017 года суданский президент обсуждал в Москве с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу возможность создания такой базы. Тогда же аль-Башир заявил, что, по имеющейся у властей страны информации, США хотят расколоть Судан «на пять государств», так что стране нужно «найти защиту».

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Форпост на суданском побережье важен как с геополитической точки зрения (закрепление в акватории, где главенствуют американцы), так и со стратегической (пункт для заправки и отдыха экипажей кораблей, идущих в Индийский океан и Персидский залив), сказал « Интерфакс-АВН » бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

Кроме того, на встрече с Путиным и Шойгу обсуждалась возможность поставок в Судан истребителей Су-30 и Су-35, а также ЗРК С-300.

В 2004-м и 2008 годах сообщалось о продаже в эту страну партий истребителей МиГ-29, что вызвало крайнее недовольство США и Великобритании. Официально причиной было названо возможное использование самолетов в операциях против повстанцев в провинции Дарфур. Судан также закупает российские гражданские самолеты и вертолеты.

По оценке Arab Weekly, перспективные российские интересы в Судане могут включать в себя контракты на добычу золота, природного газа. Добавим, что в декабре власти страны подписали соглашение с российскими компаниями о строительстве НПЗ в Порт-Судане.

Страна при всех властях будет заинтересована в прибылях от переработки и транзита нефти, после того как де-факто лишилась статуса нефтедобывающей страны (как известно, в 2011 году независимость провозгласил Южный Судан, где находилось 75% суданских месторождений, дававших львиную долю доходов в бюджет).

«Если принять во внимание заключенный в 2018 году с соседней Эритреей договор о логистике, то становится ясным, что в запутанной региональной стратегической игре Путин по-прежнему переигрывает Вашингтон», – делал вывод Джон Дейли.

Что касается российских интересов в Судане, то, как отмечает Герасимов, все зависит от того, как военные поступят с аль-Баширом, сможет ли он остаться в стране или отправится в изгнание. «Изгнание будет самым худшим вариантом из всех возможных. В таком случае Запад будет добиваться суда, чему не будут рады некоторые политические силы в Судане, прежде всего сами военные, потому что аль-Башир из их среды. Но в целом

линия на контакты с Россией будет сохранена.

Мы в их глазах страна, не запятнанная территориальными претензиями, излишней алчностью и требованием сырья, как это продемонстрировала часть западных государств. К нам нет предвзятого отношения. Все последние годы Судан и Россия выступали в едином блоке по достаточно большому спектру вопросов, включая Южный Судан и Крым. Поэтому я не уверен, что последует изоляция отношений с Россией», – подытожил Игорь Герасимов.