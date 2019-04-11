Посольство Судана в России отказалось комментировать военный переворот

Посольство Судана в России не стало комментировать сообщения о военном перевороте в Хартуме и отставке президента Омара аль-Башира.

Представитель дипмиссии, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация в Хартуме и действительно ли аль-Башир сложил полномочия и покинул страну, сказал, что «мы пока не имеем права что-либо говорить», передает ТАСС.

Тем временем высокопоставленный источник в президентском дворце в Хартуме не подтвердил сообщения о домашнем аресте президента страны Омара аль-Башира: по его словам, лидер Судана находится «в своем постоянном месте нахождения» – в здании генштаба армии, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что сотрудники дворца продолжают работать в обычном режиме и ждут объявления ВС страны, при этом его содержание им не известно.

До этого источники в правящей партии Судана «Национальный конгресс» подтвердили сообщения о задержании разыскиваемых Международным уголовным судом экс-министра обороны страны Абдуррахима Хусейна и исполняющего обязанности председателя партии Ахмеда Харуна.

Сообщается, что суданские военные перекрыли дорогу, ведущую к зданию гостелерадиокомпании страны, в районе здания усилено присутствие армии. К зданию генштаба стекаются толпы людей.

Напомним, в Судане произошел военный переворот. Сообщалось, что президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку.

При этом еще до официального объявления об отставке президента Судана жители столицы республики, города Хартум, вышли на улицы с победными лозунгами.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины военного переворота в Судане.