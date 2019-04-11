В Судане произошел военный переворот

Из Хартума поступает информация о военном перевороте; Военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год, арестованы действующие и бывшие высокопоставленные лица из числа окружения президента Омара аль-Башира, сообщают СМИ.

По информации телеканала Al-Hadath, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. В районе значительно усилены меры безопасности, передает ТАСС.

Сейчас в Хартуме проходит экстренное заседание главного командования армии Судана, президент страны аль-Башир не принимает в нем участия. Сообщается о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна.

Также сообщается о значительном усилении мер безопасности на улицах столицы и размещении там дополнительных подразделений армии, к президентскому дворцу направлена бронетехника.

Суданские радиостанции и телеканалы прекратили свое обычное вещание и транслируют военные марши.

Новостной портал Baj News сообщает, что Военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год. В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио.

Полиция на улицах города не работает, международный аэропорт Хартума закрыт.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в перестрелке у штаб-квартиры армии в столице Судана погибли двое военнослужащих и сотрудник силовых структур.