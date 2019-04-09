В перестрелке у штаба армии в столице Судана погибли три человека

В перестрелке у штаб-квартиры армии в столице Судана –Хартуме погибли двое военнослужащих и сотрудник силовых структур, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Беспорядки начались после того, когда бойцы спецподразделения быстрого реагирования при МВД попытались разогнать протестующих у расположения ВС, применив слезоточивый газ и открыв огонь в воздух. Армия, которая ранее заявляла, что не позволит разгонять участников забастовки силой, вмешалась, встав на их защиту. Солдаты открыли ворота штаба и начали запускать внутрь манифестантов, передает ТАСС.

Между ними и силовиками вспыхнула перестрелка, в результате которой погибли двое солдат и силовик. В то же время местные врачи, на которых ссылается телеканал «Аль-Хадас», заявили о двух погибших, не уточнив, идет ли речь о силовиках и солдатах, либо жертвы были среди протестующих.

Напомним, в субботу десятки тысяч жителей Хартума вышли на бессрочную акцию, которая к воскресенью обрела характер сидячей забастовки у штаб-квартиры армейского командования. За это время жертвами волнений стали восемь человек. На рассвете понедельника полиция и сотрудники влиятельной Службы национальной разведки и безопасности предприняли попытку силового разгона забастовки, пустив в ход слезоточивый газ, однако впервые с начала народных протестов в декабре 2018 года в ситуацию вмешалась армия и не допустила применения силы.

Между представитель командования вооруженных сил заявил, что армия «сохраняет верность президенту Омару аль-Баширу как верховному главнокомандующему» и не «ведет диалога ни с какими политическими силами».