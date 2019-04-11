Жители заранее начали праздновать отставку президента Судана

Жители столицы Судана, города Хартум, массово вышли на улицы города с флагами страны, празднуя отставку президента Омара аль-Башира, о которой еще не объявлено официально.

Жители города размахивают флагами страны и выкрикивают лозунг «Мы победили». Движение на улицах города затруднено, передает РИА «Новости».

Источник в суданской армии ранее сообщил, что уже в ближайшее время будет объявлено о создании нового органа руководства страны во главе с военными.

Телеканал Al Mashhad Al Sudani сообщает об аресте премьер-министра Судана Мухаммеда Тахер Ииля, который занял этот пост менее двух месяцев назад. Всего, по поступающей информации, задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц, в том числе глава президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун, бывший вице-президент Али Осман Таха, передает ТАСС.

О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными. Также поступала информация, что он покинул страну. Источники «Аль-Хадас» в свою очередь сообщили, что самолет главы государства задержали в среду вечером в аэропорту Хартума, когда президент пытался вылететь в одну из соседних стран.

На протяжении четырех месяцев Судан был охвачен народными протестами, начавшихся с требований о снижении цен на хлеб. Постепенно волнения переросли в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находящегося у власти в Судане уже 30 лет.

Ранее в четверг местные СМИ сообщили о военном перевороте. Появились данные о том, что Военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год.