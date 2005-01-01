Эксперт назвал причины военного переворота в Судане

«Военные будут играть роль стабилизатора. И это закономерно. Вся история страны показывает, что периоды гражданских правительств были кратковременны и неэффективны», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов по поводу военного переворота в Судане.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук Игорь Герасимов уверен, что военный переворот в Судане произошел отчасти с ориентацией на внешних игроков. Впрочем, дальнейшей ход событий будет определен собственными силами. Он напомнил, что военные неоднократно приходили к власти путем мятежа. Так было в 60-е годы, когда страной правил Эль-Ферик Ибрахим Аббуд. Следующий переворот произошел в середине 80-х, когда к власти пришел Абдель ар-Рахман Свар аб-Дагаб.

Поводом для нынешнего переворота в первую очередь стали экономические неурядицы. «Военные хотят вывести страну на другой уровень. Экономическая стагнация подточила режим. В значительной мере этому помогли американские санкции. При президенте США Дональде Трампе было объявлено об отмене санкций, но фактически они продолжали действовать. Результат – это слабая экономическая составляющая, которая была использована сейчас при выдвижении протестных требований. Военные будут играть роль стабилизатора. И это закономерно. Вся история страны показывает, что периоды гражданских правительств были кратковременны и неэффективны», – пояснил Герасимов.

В то же время эксперт подчеркнул, что военным нужно не допустить разжигания конфликта, что может произойти в результате влияния извне, если сторонние игроки захотят добиться сомалийского варианта, когда раздробленная страна становится беспомощной и децентрализованной.

В четверг поступили сообщения о государственном перевороте в Судане. Телеканал Al-Hadath сообщил о том, что военные взяли под арест президента страны Омара аль-Башира вместе с высокопоставленными лицами из его окружения.

В самом Судане прервано телевещание – армия заняла телецентр, в эфире передаются военные марши. Аэропорт столицы страны Хартума закрыт. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц, передает ТАСС.

Сообщается, что власть в руки взял военный совет во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом. Президент аль-Башир бессменно правил Суданом с 1989 года – он также пришел к власти в результате переворота.

Любопытно, что еще в понедельник генерал бен Ауф заверил, что армия не собирается свергать законную власть страны. Он опроверг слухи, распространенные в интернете о том, что действующее правительство Судана «якобы утратило свою легитимность», передавало РИА ФАН.