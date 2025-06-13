МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за удара Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Tasnim, на встрече помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели передал послу Надин Лозано официальный протест в связи с поддержкой США израильских ударов по иранской территории, передает РИА «Новости».

В заявлении МИД отмечается, что «после грубого нарушения территориальной целостности и суверенитета Ирана со стороны Израиля» иранская сторона выразила решительное осуждение действий Израиля и поддержки Вашингтона.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что военная операция Израиля против Ирана, включая удары по военному руководству и ракетному арсеналу, будет продолжаться не менее двух недель.