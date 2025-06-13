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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за удара Израиля
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране, представляющего интересы США, сообщает агентство Tasnim.
По данным Tasnim, на встрече помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели передал послу Надин Лозано официальный протест в связи с поддержкой США израильских ударов по иранской территории, передает РИА «Новости».
В заявлении МИД отмечается, что «после грубого нарушения территориальной целостности и суверенитета Ирана со стороны Израиля» иранская сторона выразила решительное осуждение действий Израиля и поддержки Вашингтона.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что военная операция Израиля против Ирана, включая удары по военному руководству и ракетному арсеналу, будет продолжаться не менее двух недель.