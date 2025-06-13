Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.18 комментариев
Моди призвал Нетаньяху вернуть мир на Ближний Восток
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Моди заявил, что Нетаньяху проинформировал его о текущем развитии событий на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Я выразил обеспокоенность Индии и подчеркнул необходимость скорейшего восстановления мира и стабильности в регионе», – подчеркнул Моди в своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) после разговора.
Ранее в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.