Соцсети гневно отреагировали на оправдания матери сбившего курсанта МЧС воронежца

Пользователи социальных сетей резко негативно отреагировали на заявления профессора медуниверситета и бывшего главврача поликлиники Людмилы Дмитренко о том, что ее «слепой и больной» сын не имел злого умысла, когда сбивал на своем Mercedes курсанта института МЧС.

Женщина заявила, что ее сын имеет вторую группу инвалидности, год не выходил из дома, страдает от психического заболевания, не видит, а за руль сел ради покупки сигарет.

«И вообще он приемный», – иронизирует Николай Васильев.

«Ааа, ну если так, тогда да, ему можно сбивать всех подряд на дороге, и тротуаре. Тем более причина веская – за сигаретами ехал», – пишет Владимир Долганов.

«Яжмать пустоголовая даже в преклонном возрасте. Битцевского маньяка мать также оправдывала своего сына со словами: «Он не мог, я его знаю», – пишет @1nteL88.

«Мама его профессор медицинского университета? И это чудовище учит студентов?» – возмущается @Klyushok.

«За рулем слепой инвалид, наверняка получающий пенсию по инвалидности, ехал за сигаретами – видать, мама прописала для здоровья. По близорурокости головного мозга «занесло на 180 градусов». Мама сказала убогий – значит убогий. Че к ребенку привязались?» – пишет Ольга Шепурева.

«Так мама же какая-то главврач... Он и слепой будет, и больной», – пишет Ирина Савинова.

«Совсем *** (нецензурный синоним слова «обнаглела» – прим. ВЗГЛЯД)! Больно слепой на гелике за сигами! Все время ехал прямо, а тут вдруг руль на курсанта вырулил! Ее вместе с сынулей надо судить за укрывательство», – призвал Алексей Хохлов.

«Верх цинизма», – пишет Макс Разумовский.

«Эти нелюди уже не только нарушают все мыслимые и немыслимые законы, они уже готовы убивать, если кто-то или что-то противоречит их желаниям и комфорту», – отметил пользователь Twitter @gaidamashin.

Напомним, в начале апреля 45-летний водитель Mercedes совершил намеренный наезд на 21-летнего курсанта МЧС. Видео попало в Сеть 9 апреля и вызвало широкий общественный резонанс. Сообщалось, что водитель элитного внедорожника скрывался в больнице, где якобы пытался создать себе алиби – получить справку о невменяемости, чтобы избежать наказания. Кроме того, по информации СМИ, у водителя есть «множество штрафов за нарушение правил дорожного движения». В настоящее время подозреваемый в наезде на курсанта задержан.