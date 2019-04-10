Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына

Житель Воронежа Вячеслав Дмитренко психически болен и «слеп», он не имел злого умысла, когда сбивал на своем Mercedes курсанта института МЧС, заявила мать водителя иномарки, профессор медуниверситета и бывшая главврач одной из воронежских поликлиник Людмила Дмитренко.

«Он не преступник и не убийца! Он выехал купить себе сигареты, он слепой, и он поехал, как в речку, совершенно случайно он задел этого парня. Парень всего три дня лежал в больнице, у него легкая степень сотрясения. И тут подняли такую ерунду, что преступник мой сын. Не преступник. Он больной, больной!» – передает слова Дмитренко портал «Вести Воронеж».

Она утверждает, что нет «никаких поводов для резонанса». Ее сын имеет вторую группу инвалидности после тяжелой травмы и целый год не выходил из дома. 1 апреля он решил съездить на машине за сигаретами, заявила она.

«Выехал просто сигарет купить, и не смог вернуться домой. И не помнит. Что и как, ударил он кого или не ударил. Потому что у него тяжелое заболевание головы и психики. И он не опасен для окружающих. Да он кота не обидит, не то что кого-то убивать!» – заявила Людмила Дмитренко.

По ее словам, Вячеслав Дмитренко «ничего не нарушал», и обещает «поехать к Малахову» и всех, кто выступает против тяжелобольного человека, наказать.

Напомним, ДТП произошло 1 апреля, но видео с места происшествия попало в Сеть только 9 апреля. Около филиала пожарно-спасательной академии 45-летний водитель Mercedes совершил намеренный наезд на 21-летнего курсанта МЧС.

Сообщалось, что Mercedes принадлежит 45-летнему Вячеславу Дмитренко, а его мать долгое время возглавляла одну из поликлиник города и пользуется авторитетом в медицинских кругах. СМИ утверждали, что водитель элитного внедорожника скрывался в больнице, где якобы пытался создать себе алиби – получить справку о невменяемости, чтобы избежать наказания.

Также сообщается, что у водителя есть «множество штрафов за нарушение правил дорожного движения» – с 2012 года он совершил более 50 нарушений ПДД.

Подозреваемый в наезде на курсанта задержан.