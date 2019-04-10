Водитель Mercedes сознательно сбил курсанта МЧС

В Воронеже Mercedes сбил курсанта МЧС, следователи считают, что водитель сделал это сознательно; видео инцидента опубликовано в интернете.

СК открыл уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Воронежа по статье о покушении на убийство, передает «Звезда».

Mercedes сбил 21-летнего курсанта 1 апреля, но видео опубликовали только сейчас. Молодой человек был доставлен в больницу со множественными травмами.

Водитель скрылся с места происшествия.

РЕН ТВ сообщает, что «некий мужчина на дороге махнул в сторону водителя Mercedes», тому «это не понравилось, он развернулся и сбил мужчину в форме»; но сбил водитель вовсе не своего «обидчика», а «курсанта МЧС Давида Г.»

Сообщается, что у водителя есть «множество штрафов за нарушение правил дорожного движения». С 2012 года водителем Mercedes было совершено более 50 нарушений ПДД.