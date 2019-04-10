В МВД прокомментировали инцидент с намеренно сбившим курсанта водителем

«Подозреваемый в совершении наезда на 21-летнего курсанта института МЧС с целью его убийства задержан», – сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе регионального управления МВД Воронежа, комментируя инцидент с водителем Mercedes, намеренно сбившим курсанта.

По словам сотрудника пресс-службы, на допросе подозреваемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

«Обстоятельства произошедшего выясняются, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Все необходимые следственные действия в его отношении будет проводить Следственный комитет», – сообщили в ведомстве.

По данным «Вести Воронеж», курсанты приводили в порядок территорию около вуза и, вероятно, один из них задел метлой проезжавший мимо автомобиль, в ответ на это водитель развернулся и намеренно сбил студента, стоявшего на противоположной стороне дороги.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, ушиб грудного отдела, гематому левой голени. На данный момент курсант выписан из больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное, передает РИА «Новости».

По информации «Вести Воронеж», Mercedes принадлежит 45-летнему Вячеславу Дмитренко. При этом известно, что мать мужчины Людмила Дмитренко долгое время возглавляла одну из поликлиник города и пользуется авторитетом в медицинских кругах. По данным сайта Воронежского государственного медицинского университета, Людмила Дмитренко является доктором медицинских наук и профессором терапевтических дисциплин.

По данным РЕН ТВ, водитель элитного внедорожника скрывался в больнице. Не исключено, что он пытался создать себе алиби, например получить справку о невменяемости, чтобы избежать наказания.

Также сообщается, что у водителя есть «множество штрафов за нарушение правил дорожного движения». С 2012 года водителем Mercedes было совершено более 50 нарушений ПДД.

Напомним, ДТП произошло 1 апреля, но видео с места происшествия попало в Сеть только 9 апреля. Около филиала пожарно-спасательной академии 45-летний водитель Mercedes совершил намеренный наезд на 21-летнего курсанта МЧС.