ДНР обвинила ВСУ в похищении ополченки-командира танкового экипажа

Бывшая командир танкового экипажа Донецкой народной республики Светлана Дрюк на самом деле была похищена Службой безопасности Украины, а не перешла на сторону ВСУ, заявили в управлении Народной милиции ДНР.

«Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья», – передает РИА «Новости» слова представителя Народной милиции ДНР.

Таким образом в ДНР опровергли сообщения украинских СМИ о том, что командир танкового экипажа ДНР с позывным «Ветерок» Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ. Об этом сообщали позже и в СБУ, заявив об успешной длительной операции контрразведки СБУ.

В народной милиции ДНР пояснили, что с 2014 года Дрюк активно участвовала «в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части». У нее есть медаль «За воинскую доблесть». После увольнения она отправилась со своими детьми в Молдавию, чтобы навестить родственников.

В ДНР утверждают, что на территории этой страны СБУ провела спецоперацию по ее задержанию, после чего Дрюк была вывезена на территорию Украины.

«На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», – добавили в народной милиции ДНР.

В украинских СМИ она заявила, что перешла на сторону Украины из-за «личного мотива» – у нее там якобы есть возлюбленный, который является сотрудником спецслужбы. Светлана Дрюк заявила, что не оправдывает себя за то, что воевала против ВСУ, так как «выполняла приказ».