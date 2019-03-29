Российские ученые нашли способ удешевить интернет-оборудование

Ученые МГТУ им. Баумана выяснили, как сделать любой кристалл абсолютно прозрачным для света, обработав его сверхкороткими вспышками лазера, чтобы удешевить научные приборы и интернет-оборудование.

«Наша технология дает возможность просветлять грани лазерных кристаллов, работающих в среднем инфракрасном диапазоне, что повысит их эффективность. Кроме того, она позволяет существенно снизить потери на отражение на поверхностях различных пластин, окон, торцов волоконных световодов и других оптических элементов», – пояснил Владимир Лазарев из МГТУ им. Баумана, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Optical Materials Express.

В последнее время ученые активно создают и изучают свойства метаматериалов – искусственных структур из множества мелких элементов, которые могут необычным образом взаимодействовать со светом и другими формами электромагнитного излучения. Ученые уверены, что метаматериалы могут стать основой сверхбыстрых световых гаджетов будущего.

Но назвать метаматериалы изобретением человека нельзя, так как похожие на них кристаллы есть на крыльях многих бабочек «металлической» окраски, на глазах и панцирях насекомых.

В Российском научном фонде пояснили, что ученые в ходе эксперимента с прозрачными кристаллами, заставили их не идеально поглощать свет, а полностью пропускать его без бликов или искажений. Эти опыты Лазарев и его коллеги провели на кристаллах из соединения кадмия, селена и серы, которые сегодня считаются наиболее приоритетными материалами для создания лазеров.

Чтобы кристалл мог полностью пропускать свет, ученые «обстреляли» его сверхкороткими вспышками обычного лазера и покрыли поверхность огромным числом миниатюрных ямок и холмов, диаметр которых составлял несколько сотен нанометров. В итоге кристалл перестал отражать инфракрасное излучение в той части спектра, в которой работает лазер.

Испробовав несколько методик «обстрела», ученым удалось достичь того, что кристалл пропускал практически весь свет на некоторых длинах волн.

Лазарев также отметил, что применение данного подхода позволяет конструкторам лазеров отказаться от использования антибликовых пленок, которые обычно защищают оптические аппараты от переотражений. А это в свою очередь удешевит производство и позволит ученым увеличить мощность устройств без опасений повреждения покрытия лучом.

Ранее сообщалось, что российские ученые и их коллеги из США и Швейцарии нашли способ повернуть время вспять.