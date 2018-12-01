Коломойский назвал Порошенко виновным в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе, когда после пересечения российской границы были арестованы украинские моряки, провокацией президента страны Петра Порошенко.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали... Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен», – заявил Коломойский агентству УНИАН.

Он считает, что Порошенко не должен быть избран президентом Украины на второй срок. «Я не хочу, чтобы он получил второй срок и правил еще пять лет. Потому что первые пять лет, я считаю, были пятью годами разочарований. Война, разруха, снижение ВВП, эмиграция большой части населения, уменьшение количества трудоспособного населения на Украине… Все плохо. Хорошего ничего нет», – заявил предприниматель.

Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что20 марта Коломойского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. Москва подчеркивает, что Киев совершил сознательную провокацию, это подтверждают юристы, которые обосновывают действия России защитой своей территории.

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