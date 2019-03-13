Юристы признали правоту России в ситуации с Керченским инцидентом

Россия в ситуации с инцидентом в Керченском проливе защищала свой суверенитет, а Украина злоупотребила нормами международного права и предприняла провокацию, говорится в правовом заключении, подписанном специалистами международного права из МГИМО и РУДН.

«Россия, столкнувшись с нарушением границ украинскими военными кораблями, защищала свой суверенитет, установив места, где дозволительно в установленном порядке осуществлять мирный проход, морские коридоры, или схемы разделения движения», – передает ТАСС текст документа.

Юристы отмечают, что инцидент стал «ярчайшим примером злоупотребления нормами международного права и их недобросовестной интерпретации» со стороны Украины, которая осуществила провокацию.

В заключении говорится, что Россия принимает меры по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта в Керченском проливе и в целом в ситуации с судоходством в Азовском море.

«Любые попытки анализа Керченского инцидента в контексте попыток поставить под сомнение морские границы РФ, сложившиеся в связи с воссоединением Крыма с Россией, являются заведомо контпродуктивными», – говорится в тексте.

Заключение подписано председателем рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александром Молоховым и специалистами международного права из МГИМО и РУДН.

Молохов сообщил, что доклад будет представлен на 40-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей сейчас в Женеве.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.

В феврале Россия отмечала, что Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе, собираясь прорваться сквозь пролив «без соблюдения мер безопасности» и «безо всяких запросов» и подставив под удар представителей НАТО. В США отказали Киеву в просьбе поддержать эту провокацию.