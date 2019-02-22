На Украине намекнули на желание подставить под удар России иностранных наблюдателей

Экс-«постпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, что Россия в Керченском проливе может «захватить иностранных наблюдателей», в случае, если Киев направит корабли сквозь Керченский пролив с привлечением международных наблюдателей.

Такое мнение Бабин высказал в эфире украинских телеканалов, передает УНИАН.

Бабин заявил, что судно должно пройти под украинским флагом.

«Далее возникает вопрос присутствия на нем, собственно, миссии и какой она будет. Если речь идет о мониторинговой миссии ОСБЕ или ООН, есть соответствующие вопросы о возможности пребывания на вооруженном корабле, который относится к МВД или ГПАУ. Если там будут представители НАТО или отдельных государств, возникает вопрос об их беспристрастности для международного сообщества», – отметил бывший постпред.

Он также добавил, что между Россией и Украиной был подписан протокол комиссии по рыболовству на Азове.

«Мы услышали, что гарантии незаконного отлова, которые требовали россияне, отражены в этом протоколе. В целом, учитывая всю эту рыболовную переговорную линию как на Азове, так и в Керченском проливе, возникает вопрос о соответствии нашей позиции в сфере безопасности, обороны и, в частности, безопасного прохода через Керченский пролив, который предлагаем международным организациям», – сказал Бабин.

Он отметил, что Украина с одной стороны подписывает с Россией договор о «дружественном и братском использовании морских ресурсов», с другой – призывает международные миссии.

В конце выступления Бабин добавил, что Россия будет готова прибегать к провокациям и захватывать в плен иностранных наблюдателей. «Она может это сделать. Почему нет? Было бы странно ожидать от нее, что не захватит наши суда. Поэтому сейчас очень странно ожидать, что не захватит иностранных наблюдателей», – заявил Бабин.

Напомним, 21 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе, при этом Киев намерен прорваться сквозь пролив «без соблюдения мер безопасности» и «безо всяких запросов». Он отметил, что Киев намеревался пригласить представителей НАТО на корабли для прорыва.