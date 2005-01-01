США «жестко отказали» Порошенко в поддержке новой провокации в Керченском проливе

Белый дом не стал обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив, украинскому лидеру отказали в «жесткой форме», заявили СМИ со ссылкой на источник.

«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам», – передает «Страна» слова источника.

Однако, утверждает источник, в качестве компенсации США направили в Одессу эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк», чем дали повод заявлять об американской поддержке на море.

В то же время в Белом доме допускают, что Порошенко может отдать приказ идти в Азовское море без оглядки на Вашингтон в надежде, что США займут проукраинскую позицию.

«Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано, возможно, даже публично», – заметил источник.

21 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе, при этом Киев намерен прорваться сквозь пролив «без соблюдения мер безопасности» и «безо всяких запросов». При этом Киев собирается подставить под удар в случае возможного конфликта представителей НАТО на корабли для прорыва.