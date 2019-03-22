Коллеги начали подкармливать украинского журналиста в Москве после слов о голодающей России

Журналист и политолог Владимир Корнилов рассказал, что начал подкармливать украинского коллегу Романа Цимбалюка, ранее заявлявшего, что в России наступил голод.

«С тех пор, как Роман Цимбалюк заявил, что в России «жрать нечего», все ношу для него галеты. А то ведь голодает, бедняга. Вот, наконец, встретил его и вручил. Теперь хоть чуток подхарчуется», – написал Корнилов в своем Facebook.

К посту Корнилов также приложил фотографию, на которой вручает Цимбалюку галету.

Напомним, ранее Роман Цимбалюк заявил, что в России нет нормального сыра, по его словам, в стране «пожрать, извините, нечего».

На это отреагировала представитель МИД России Мария Захарова после того, как журналист из Болгарии предложил ей в подарок сыр с родины, «чтобы в Москве не голодали».