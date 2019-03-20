Глава МИД Новой Зеландии лично выразит недовольство Эрдогану из-за заявлений о теракте

Глава МИД и заместитель премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Питерс в ходе визита в Турцию намерен выразить недовольство в связи с заявлением турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после теракта в мечетях в городе Крайстчерч.

«Наш замминистра едет (в Турцию) и, как он сказал, внесет ясность в этот вопрос, при личной встрече, … выступит против этих комментариев в Турции», – заявила новозеландский премьер Джасинда Ардерн.

При этом она отвергла предположения, что заявления Эрдогана изменят долгосрочные отношения между Новой Зеландией и Турцией, передает РИА «Новости».

Сам Питерс также заявил, что намерен обсудить с Эрдоганом его резкие высказывания в адрес новозеландцев и австралийцев с антиисламскими взглядами. «Я собираюсь вылететь в Турцию в ближайшее время и намерен при личной встрече обсудить этот вопрос с президентом Эрдоганом, чтобы внести ясность», – отметил Питерс, передает ТАСС.

По его словам, такие высказывания «ставят под угрозу будущее» отношений двух стран и совершенно несправедливы по отношению к Новой Зеландии, которая является «потерпевшей стороной, пострадавшей в результате действий иностранца».

Ранее турецкий лидер заявил, что любые австралийцы или новозеландцы в Турции, которые придерживаются антимусульманских взглядов, повторят судьбу своих предков, которые после битвы при Галлиполи (Чанаккале) покинули территорию страны «в гробах». После этого премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление Эрдогана.

15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще столько же госпитализированы. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

Устроившие бойню в Новой Зеландии написали на магазинах оружия имена правителей и военачальников, которые сражались когда-то против Турции. Надписи были сделаны на болгарском, сербском, грузинском и других языках.