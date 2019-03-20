Эрдоган призвал Запад отказаться от исламофобии после теракта в Новой Зеландии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после массового убийства в Крайстчерче Запад обязан «отвергнуть ситуацию, когда расизм, ксенофобия и исламофобия становятся нормой», подчеркнув, что «у терроризма нет религии, языка или расы».

По словам президента Турции, «после массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства», передает ТАСС.

«Нам необходимо признать, что нет абсолютно никакой разницы между убийцей невинных людей в Новой Зеландии и теми, кто осуществлял теракты в Турции, Франции, Индонезии и других местах. После террористических атак со стороны ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*», – прим. ВЗГЛЯД) нашлось множество западных политиков и других комментаторов, которые винили в этих отвратительных актах терроризма ислам и мусульман», – отметил Эрдоган.

«В ту пору мы возражали против такой связи нашей религии и терроризма и дали обещание, что не допустим попытки со стороны террористов присвоить себе нашу религию. К сожалению, никакой реакции на исламофобию и ксенофобию, как и на прочие явления, несовместимые с либеральными ценностями, в Европе и в других частях западного мира не последовало. Мы не можем себе позволить, чтобы это повторилось снова», – подчеркнул президент Турции.

«Как лидер, который постоянно подчеркивал, что у терроризма нет религии, языка или расы, я категорически отвергаю любые попытки связать произошедшую на прошлой неделе террористическую атаку с учением, моралью или положениями христианской религии. То, что произошло в Новой Зеландии, было губительным продуктом невежества и ненависти», – заявил Эрдоган в своей статье для The Washington Post.

Напомним, в минувшую пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же госпитализированы. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

Устроившие бойню в Новой Зеландии написали на магазинах оружия имена правителей и военачальников, которые сражались когда-то против Турции. Надписи были сделаны на болгарском, сербском, грузинском и других языках.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причину страшного теракта в Новой Зеландии.