На магазинах ружья стрелка, устроившего бойню в Новой Зеландии, были надписи на грузинском и сербском

Австралиец Брентон Таррант, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч, написал на магазинах своего автомата имена других людей, в том числе на сербском и грузинском языках; среди имен есть в том числе фамилия российского генерала.

Он снимал расстрел посетителей мечети в Крайстчерче на камеру Go Pro, закрепленную на голове. На кадрах видно, что на магазинах его оружия написаны имена массовых убийц прошлого и городов, где они совершали преступления, пишет Daily Mail.

В том числе видны надписи на болгарском, сербском, грузинском и других языках.

Из фотографий, опубликованных в СМИ, видно, что на оружии также были написаны имена правителей и военачальников, которые сражались против мусульманских стран, в частности, против Турции, передает РИА «Новости».

Так, на черных магазинах к оружию белой краской выведено латиницей имя русского адмирала Дмитрия Сенявина, который прославился победой над турками в Дарданелльском сражении в 1807 году. Видны надписи на грузинском языке – Давид Сослани и Давид Агмашенебели (Строитель).

Также можно разглядеть имена черногорского писателя, военачальника Марко Милянова, являвшегося борцом за сербское национальное объединение и освобождение от ига Османской империи, и британского адмирала Эдварда Кодрингтона, который воевал против турок.

Еще одно имя – австрийский фельдмаршал Эрнст Штаремберг, участник Великой Турецкой войны.

Напомним, в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 49 человек, задержаны четыре человека.