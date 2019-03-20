Посла Турции вызвали в МИД Австралии после заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес «австралийцев с антиисламскими взглядами», сообщил телеканал SBS.

По информации телеканала, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии, Эрдоган во время выступления на митинге в турецком городе Эрегли крайне негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам, передает ТАСС.

По версии телеканала, Эрдоган якобы заявил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Турецкий лидер также напомнил об участи австралийских и новозеландских военных, павших в Битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

Премьер-министр Австралии заявил, что эти высказывания Эрдогана «глубоко оскорбительны».

«Я нахожу, что комментарии президента Эрдогана очень сильно противоречат тому, что сказал Кемаль Ататюрк об австралийских войнах, павших в Первой мировой войне. Более того, я считаю такие высказывания нарушением закона», – заявил Моррисон.

По словам австралийского премьера, несмотря на столь острую реакцию Турции, Канберра не отступит от своих принципов толерантности и развития мультикультурного общества и продолжит бороться за безопасность в регионе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган призвал Запад отказаться от исламофобии после теракта в Новой Зеландии.