Сингапур запретил полеты всех Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации Сингапура распорядилось с 12 марта приостановить эксплуатацию всех разновидностей самолетов Boeing 737 MAX, распространив запрет на все зарубежные авиакомпании, совершающие полеты в эту страну.

Управление пообещало «заниматься дополнительным сбором информации и оценкой риска безопасности, связанного с продолжением эксплуатации Boeing 737 Max при полетах любых авиакомпаний в Сингапур», передает ТАСС.

Власти Китая и Индонезии также распорядились о временном прекращении использования Boeing 737 MAX.

Помимо Ethiopian Airlines, о приостановке полетов лайнеров этой модели уже заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний.

Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обязало компанию Boeing срочно исправить систему управления авиалайнеров. Газета ВЗГЛЯД писала, что в катастрофе Boeing в Эфиопии заподозрили искусственный интеллект.

Напомним, в воскресенье утром Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян.

По сообщениям Boeing, разбившийся в Эфиопии самолет оказался самым продаваемым в линейке авиапроизводителя и однотипным авиалайнеру, потерпевшему крушение в ноябре прошлого года у берегов Индонезии.