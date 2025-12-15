Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Солдаты ВСУ массово сдались в плен через QR-коды на «долларах»
Всплеск желающих сдаться в плен вооруженным силам России среди украинских военных происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом, ведущим на специальный телеграм-бот, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, в Запорожье и Херсоне такие боты пользуются большим спросом, их популяризация достигается за счет разбрасывания листовок с QR-кодом или фальшивых денег. «В Запорожье и Херсоне телеграм-боты для сдачи в плен работают на ура. К этому добавляем листовки с QR-кодом на бот. Иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары – после таких сбросов всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ. Возможно, это связано с огромным вниманием ВСУшников к денежным купюрам», – сообщил представитель силовиков.
Отмечается, что иногда происходят провокации со стороны украинских военных, когда они обращаются в бот без намерения сдаться, однако такие случаи быстро раскрываются и участники блокируются. Среди сдающихся чаще всего оказываются жители Запорожья и Херсона, которых, по словам источника, мобилизовали принудительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Пленный ВСУ рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров. Пленный офицер ВСУ также заявил о пьянстве в украинской армии.