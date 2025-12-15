  • Новость часаМинобороны сообщило о ночном перехвате 130 украинских БПЛА
    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Песков: Голландец Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    60 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    5 комментариев
    15 декабря 2025, 07:46

    Солдаты ВСУ массово сдались в плен через QR-коды на «долларах»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всплеск желающих сдаться в плен ВС РФ среди украинских военнослужащих всегда происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий телеграм-бот, сообщили в российских силовых структурах.

    Всплеск желающих сдаться в плен вооруженным силам России среди украинских военных происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом, ведущим на специальный телеграм-бот, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, в Запорожье и Херсоне такие боты пользуются большим спросом, их популяризация достигается за счет разбрасывания листовок с QR-кодом или фальшивых денег. «В Запорожье и Херсоне телеграм-боты для сдачи в плен работают на ура. К этому добавляем листовки с QR-кодом на бот. Иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары – после таких сбросов всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ. Возможно, это связано с огромным вниманием ВСУшников к денежным купюрам», – сообщил представитель силовиков.

    Отмечается, что иногда происходят провокации со стороны украинских военных, когда они обращаются в бот без намерения сдаться, однако такие случаи быстро раскрываются и участники блокируются. Среди сдающихся чаще всего оказываются жители Запорожья и Херсона, которых, по словам источника, мобилизовали принудительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Пленный ВСУ рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров. Пленный офицер ВСУ также заявил о пьянстве в украинской армии.

    14 декабря 2025, 15:40
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    Комментарии (7)
    14 декабря 2025, 10:19
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим недобиткам ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска из-за огневого контроля трассы Славянск – Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (13)
    14 декабря 2025, 13:50
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 19:10
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    Комментарии (12)
    14 декабря 2025, 12:40
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка к северу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что группировка «Север» нанесла удары по егерской бригаде ВСУ и подразделениям теробороны в районах Алексеевки и Рыжевки в Сумской области.

    На Харьковском направлении были поражены подразделения тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии. Потери украинских сил в этих районах превысили 240 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада с материальными средствами.

    Группировка войск «Запад» продолжает вести уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу Оскола. В районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и на территории Донецкой народной республики был нанесен ущерб живой силе и технике ВСУ. Потери противника достигли 220 военнослужащих, уничтожены две бронированные машины, 14 автомобилей, американская гаубица М198, пусковая установка Heron из Хорватии и три склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, поразив живую силу и технику пяти механизированных бригад ВСУ. Общие потери украинской стороны составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 13 автомобилей.

    На территории Димитрова и окрестных населенных пунктов группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике нескольких механизированных, егерских, аэромобильных, десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем, бригады нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признана террористической и экстремистской и запрещена в России). Потери противника, по информации Минобороны, достигли 495 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль «Казак», пикап и орудие полевой артиллерии.

    Авиация, артиллерия и беспилотники Вооруженных сил России нанесли удары по складам с горючим и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Противовоздушная оборона сбила четыре управляемые авиабомбы и 290 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, свыше 102 тыс. беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 531 танк и другие боевые машины, а также более 49 тыс. единиц специальной военной авто- и техники.

    Накануне Минобороны сообщили, что украинские военные в последние сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники и складов.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 01:57
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 15:39
    В Гуляйполе бойцы ВСУ массово сдались в плен под угрозой заградотрядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен ВС России, испугавшись своих заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен российским силам из-за страха перед заградотрядами, которые обстреливают их при попытке покинуть позиции, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства рассказал: «Военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток» в ходе штурма очередного опорного пункта взяли в плен группу из пяти военнослужащих ВСУ в районе Гуляйполя». По его словам, украинские бойцы добровольно складывают оружие из-за низкого морального состояния, больших потерь, слухов о заградотрядах и отсутствия перспектив удержать оборону города.

    Военнослужащие группировки «Восток» информируют противника о возможности сдаться в плен, используя радиосвязь, звуковещание и листовки, которые сбрасывают с помощью беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области. Освобождение Яблокова обеспечило продвижение российских военных к Гуляйполю. Вооруженные силы Украины покинули Ровнополье в Запорожской области.

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 11:19
    ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по командному пункту Главного управления разведки Минобороны Украины в Черниговской области, передает РИА «Новости». По информации источника агентства, цель была поражена в районе населенного пункта Жукля.

    Собеседник агентства отметил: «В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля». Также уточняется, что среди украинских военных есть потери, в том числе среди офицерского состава.

    По словам представителя силовых структур, Киев в настоящее время хаотично перебрасывает подразделения по фронту, объединяя военнослужащих разных бригад и полков в сводные боевые группы. Источник уверен – из-за слабой слаженности эти отряды несут значительные потери, что, по его мнению, усугубляет ситуацию для украинской армии в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области уничтожен объект критической инфраструктуры. Подполье на Украине сообщило об эффективных ударах по тылу ВСУ.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 09:43
    Взрывы прогремели в Одесской области на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины, сообщил украинский «24 канал».

    Взрывы прозвучали в Одесской области на юге Украины, передает ТАСС, ссылаясь на украинский «24 канал». Детали случившегося пока не разглашаются, официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    По состоянию на настоящее время воздушная тревога действует не только в Одесской, но и в Николаевской и Сумской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. На ряде энергообъектов в Одесской области произошли пожары. Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры энергетики.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 04:11
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 08:28
    Изъятые у украинских мародеров из Артемовска иконы разместили в полевом храме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иконы, изъятые военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске ДНР, временно разместили в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр», сообщил помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

    По его словам, иконы, которые ранее были изъяты российскими военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске Донецкой Народной Республики, временно размещены в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, передает ТАСС. Священник добавил, что в храме сейчас находятся иконы Святой Троицы, Господа, Богородицы «Знамение», Иоанна Златоуста с частицей мощей, Великомученицы Екатерины, Святого Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца. Максим подчеркнул: «В нашем храме присутствуют иконы, которые наши ребята отбили на Бахмуте у мародеров».

    Священник отметил, что украинские мародеры похитили эти иконы из храмов Артемовска с целью дальнейшей перепродажи, однако российские разведчики смогли их вернуть и сохранить. Он отметил, что после завершения событий иконы вернут в тот храм, из которого они были изъяты мародерами, так как каждая из них – великая православная святыня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Красногоровки рассказал о масштабах мародерства со стороны ВСУ. ВСУ издевались над иконой Богоматери в храме Курской области. Украинцы устроили онлайн-продажу вещей бойцов СВО иностранцам.

    Комментарии (3)
    14 декабря 2025, 17:32
    ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки дронами-камикадзе на село Подывотье Севского района погиб один местный житель, власти пообещали помощь пострадавшим.

    ВСУ осуществили атаку с применением дронов-камикадзе по селу Подывотье в Севском районе Брянской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам губернатора, в результате удара погиб один мирный житель. Чиновник отметил, что «вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана» семье погибшего. На месте инцидента работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ нанесли удар по жителям села Торское в ДНР, когда те пытались потушить возгорание после атаки дрона.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 05:12
    Reuters узнало о готовности Зеленского отказаться от членства Украины в НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в военный альянс НАТО после пятичасовых переговоров с представителями США в Берлине.

    Советник Зеленского Дмитрий Литвин сказал, что тот прокомментирует переговоры в понедельник, как только они завершатся, передает Reuters.

    «Переговоры продолжались более пяти часов и завершились на сегодня соглашением о возобновлении завтра утром», – сообщил Литвин журналистам в чате.

    По данным агентства, накануне переговоров Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Этот шаг знаменует собой важный сдвиг для Украины, которая боролась за вступление в НАТО в качестве защиты от нападений России и включила это стремление в свою конституцию.

    Это также отвечает одной из военных целей России.

    Переговоры вел канцлер Германии Фридрих Мерц, который, по словам источника, сделал несколько кратких замечаний, прежде чем покинуть переговоры. Другие европейские лидеры должны прибыть в Германию для переговоров в понедельник.

    «С самого начала желанием Украины было вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это. Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, подобные статье 5 для нас со стороны США, и гарантии безопасности со стороны европейских коллег, а также других стран – Канады, Японии – это возможность предотвратить еще одно российское вторжение. И это уже компромисс с нашей стороны», – сказал журналистам Зеленский, добавив, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 16:39
    ПВО за четыре часа уничтожила 40 украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    За четыре часа российские средства ПВО сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

    Дежурные подразделения противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 40 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Минобороны отметило, что атака проходила с 12.00 до 16.00 мск, все аппараты были самолетного типа.

    Согласно официальной информации, наибольшее число дронов – двенадцать – было уничтожено над Брянской областью. В Курской и Белгородской областях силы ПВО сбили по восемь аппаратов, над Орловской областью – пять. Три беспилотника были уничтожены в Калужской области, два – в Рязанской. По одному дрону сбили над Тульской и Тамбовской областями.

    В министерстве подчеркнули слаженную работу дежурных расчетов, обеспечивших безопасность в восьми российских регионах. О жертвах или разрушениях в результате атаки не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 18:34
    Ребенок получил ранения при атаке дрона на дом в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Дрон ВСУ атаковал частный дом в хуторе Екатериновка Белгородской области, где проживала семья из 13 человек, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара пострадала пятилетняя девочка.

    «В хуторе Екатериновка Волоконовского округа беспилотник ВСУ на оптоволокне атаковал частный дом. Там проживала большая семья из тринадцати человек. Пострадал ребёнок. Пятилетнюю девочку со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил губернатор.

    После атаки в доме произошло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать пожарной бригаде. От удара также повреждены крыша и окна здания. Всех членов семьи временно разместили в пансионате, подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 02:23
    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и глава итальянской правоконсервативная партия «Лига» Маттео Сальвини резко раскритиковал Евросоюз, который мешает дипломатическому решению украинской проблемы.

    «Европа и раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у [президента Франции Эммануэля] Макрона, [британского премьера Кира] Стармера и других лидеров проблемы внутри собственных стран, и им приходится выносить на первый план французские или британские проблемы. Однако мы не воюем с Россией, я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией», – приводит слова Сальвини агентство Askanews.

    Политик напомнил: когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец папа Лев, – лучший путь.

    «Поэтому давайте позволим [президента США Дональду] Трампу, [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому и [российскому лидеру Владимиру] Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», – призвал Сальвини европейских коллег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня. Таяни также заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини сообщил о готовности бизнеса страны вернуться в Россию.

    Комментарии (0)
    Число погибших при нападении на пляже в Сиднее достигло 16 человек
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    Генассамблея FIDE поддержала два варианта допуска российских шахматистов
    Восточные страны ЕС начали работу над укреплением обороны
    Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

