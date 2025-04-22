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Марочко заявил об активизации фейков ВСУ в период пасхального перемирия
Марочко сообщил об усилении информационных атак ВСУ против ВС России в перемирие
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о резком увеличении числа фейковых публикаций против российских военных на период пасхального перемирия.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинский Центр информационно-психологических операций во время пасхального перемирия активизировал распространение фейков о Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».
По его словам, за этот период мониторинг западных и украинских СМИ выявил многочисленные публикации, дискредитирующие ВС РФ. Марочко подчеркнул: «За время пасхального перемирия активно работал украинский ЦИПсО. В ходе мониторинга ряда западных и украинских СМИ за время пасхального перемирия выявлена масса вбросов с публикациями, в которых дискредитировались ВС РФ».
Он уточнил, что в зоне ответственности ЛНР основное направление подобных фейков касалось заявлений о якобы нарушении российскими силами режима прекращения огня и активном наступлении. Марочко отметил, что характер публикаций и ресурсы, на которых размещалась подобная информация, позволяют с уверенностью говорить об усиленной работе украинских специальных подразделений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после завершения пасхального перемирия российские военные возобновили проведение спецоперации.
Пасхальное перемирие стало удачным дипломатическим ходом Москвы, снизив интенсивность боевых действий, несмотря на то что Вооруженные силы Украины нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз.
Москва намерена передать сведения о нарушениях перемирия украинской стороной всем заинтересованным сторонам.