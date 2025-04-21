Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.3 комментария
Путин заявил о возобновлении боевых действий после перемирия
Путин подтвердил прекращение пасхального перемирия и возобновление боев
Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения пасхального перемирия российские военные возобновили проведение спецоперации.
Согласно информации, опубликованной РИА «Новости», президент России Владимир Путин заявил о возобновлении боевых действий после окончания пасхального перемирия.
На вопрос журналистов, начались ли вновь боевые действия после завершения временного прекращения огня, Путин ответил: «Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие». Заявление прозвучало после церемонии вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».
Пасхальное перемирие было объявлено российским лидером 19 апреля и действовало до 00.00 21 апреля. Российские военные придерживались условий перемирия, однако после его истечения возобновили проведение специальной военной операции. Минобороны России отдельно отметило, что за время перемирия украинская сторона нарушила договоренности 4,9 тысячи раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва собирается передать сведения о нарушениях пасхального перемирия Вооруженными силами Украины всем заинтересованным сторонам, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили режим тишины 4,9 тыс. раз, используя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, а предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина.